Palasca : L’UIISC 5 de Corte a honoré la mémoire des sapeurs Cameau et Fauvel

Rapidement, les pompiers de Balagne se rendent sur les lieux afin d’y combattre ce nouveau départ de feu. Ils seront rapidement renforcés par la section « Vulcain 11 » de la sécurité civile de Corte. Alors que les hommes et camions sont déployés sur le terrain pour contenir l’avance des flammes notamment sur le flanc droit, un phénomène thermique d’une rare violence se produit piégeant les combattants du feu, il est 8 h 15.



Malgré les tentatives désespérées de repli, les sapeurs-sauveteurs, Nicolas Cameau et Pascal Fauvel, sont rattrapés par une tempête de feu et n’y survivront pas. Plusieurs de leurs camarades seront également victimes de graves brûlures nécessitant leur évacuation vers des hôpitaux spécialisés du continent. Certains d’entre eux ont fait le déplacement ce matin, afin de témoigner de leur fidélité à la mémoire de leurs infortunés collègues. Tout un chacun pouvait deviner leur forte émotion 23 ans après les faits dramatiques qu’ils ont vécu dans leur chair et dans leur cœur.



C’est pour honorer le souvenir de ces deux jeunes appelés du contingent arrivés en juin au sein de leur unité, qu’une cérémonie se déroule tous les ans sur les lieux du drame qui a endeuillé la Balagne et l’île toute entière.

Réunis vers 9 h 30 autour du Colonel Christophe Peltier, patron de l’UIISC 5 de Corte, habitants de Palasca, élus locaux, représentants des institutions, cadres du SIS 2B et de l’interservices, assistaient à la cérémonie qui a débuté par la lecture des faits. Sept gerbes ont ensuite été déposées au pied du monument commémoratif et l’appel aux morts commandé sur les rangs où « Vulcains » et « Verdi » rendaient les honneurs.



La diffusion de l’hymne national devait conclure ce moment de recueillement et de respect envers ces vies brisées à l’aube d’une journée maudite.

A l’issue tous les participants se retrouvaient sur le parking voisin, afin d’y partager un moment de convivialité à l’invitation des autorités de l’UIISC 5 Corte.