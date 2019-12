Paci è Saluta : Les vœux du sénateur Jean-Jacques Panunzi pour 2020

En ce début d’année 2020, je souhaite adresser à tous les Corses mes vœux les plus sincères. A Paci e a Saluta. Mes pensées vont prioritairement aux plus démunis, ceux frappés par la précarité et que nous n’avons pas le droit de laisser au bord du chemin.







De réussite aussi, notamment à notre jeunesse à laquelle nous devons offrir des perspectives, et la possibilité de pouvoir vivre, travailler et prospérer dans notre île. Notre engagement constant en faveur de la jeunesse corse doit permettre de lui redonner espoir et confiance en l’avenir.







D’un point de vue politique, je formule le voeu d’une réussite collective qui ne peut passer que par un partenariat renforcé de la Collectivité de Corse avec les autres échelons de pouvoir, de l’Etat aux communes.







L’année 2020 débutera par une campagne municipale dans toutes les communes de Corse, l’occasion de reconduire ou de sanctionner l’action locale, mais aussi de donner une orientation de nature politique au niveau insulaire. Je profite de ce début d’année pour saluer toutes celles et ceux qui, à la tête d’une commune ou au sein d’une équipe municipale, œuvrent au quotidien pour gérer nos territoires.







A l’aube de cette nouvelle année, je fonde l’espoir d’une Corse résolument tournée vers la paix, le développement économique et social, la préservation de notre identité et d’un environnement d’exception ; d’une Corse pleinement épanouie au sein de la République.







Paci e Saluta a tutti pè l’annu novu,







Jean-Jacques PANUNZI