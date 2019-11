PGHM de Corse : 230 interventions en montagne entre Juin et Septembre

Organisés par semaines, les secours en haute montagne sont effectués alternativement par le GMSP, (Groupe Montagne des Sapeurs Pompiers) en semaines impaires, et le PGHM en semaines paires.

"Nous sommes régionalisés" explique le commandant Marie Sachot. Avec un effectif total de dix-huit personnes, sept en Haute-Corse, huit à Aiacciu et trois gendarmes adjoints pour l'administratif et pour le téléphone.

" Nous intervenons sur toute la Corse pour l’ensemble des secours après des déclenchements opérés soit par le Codis, soit par les centres opérationnels de la gendarmerie".





Trois hélicoptères, deux de la sécurité civile d’Aiacciu, le Dragon 20 et de Borgu, le Dragon 2B et celui du la Sag ( Section Aérienne de la gendarmerie) le Choucas basé à Aiacciu, la totalité du massif corse volent régulièrement dans le ciel de Corse pour porter aide et assistance à tous ceux qui en ont besoin.

"En haute saison, répartis sur toute la Corse, nous sommes dix de permanence par jour . Durant la semaine des pompiers, nous avons des missions propres à notre métier de gendarmes. Prévention de proximité, de renseignements, mais toujours en lien avec la montagne. Nous nous inscrivons en tant que gendarme de la verticalité. Du milieu de la montagne. Nous avons plusieurs missions annexes qui concourent à nous faire moins intervenir. Au cours de l'été, nous avons refait un balisage de sentier car nous nous sommes rendus compte que beaucoup de gens s’égaraient à cet endroit".





Les secours en montagne sont soumis aux règles de "dispositions montagnes" du plan ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile). "Pour la montagne, nous avons des dispositions spécifiques par département, rédigés par le préfet de département".

Un binôme est également toujours de garde lors des semaines impaires, afin d'assurer les permanences judiciaires, notamment "en cas d'accident grave ou de décès car les sapeurs-pompiers ne sont pas assermentés".