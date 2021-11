PADDUC : Le débat sur la méthode d’analyse des résultats vire au procès politique

Un diagnostic à faire

En préambule, le président de l’AUE déplore que « depuis son adoption, le PADDUC se limite dans l’opinion publique et chez certains élus à la seule question d’urbanisme, voir même de l’occupation des sols et de la constructibilité ». Il n’est pas possible, prévient-il de « ne réaliser qu’une analyse limitée aux seules questions de l’urbanisme ». Il définit clairement la problématique : « Après 6 ans d’application, plusieurs questions se posent : quels effets a produit le PADDUC ? Quels sont ses effets bénéfiques et ses impacts négatifs ? Des changements sont-ils nécessaires ? Il faut y répondre de manière objective pour disposer de données fiables et d’un diagnostic incontestable avant d’envisager d’éventuelles modifications ». Pour cela, il dévoile une méthode à trois niveaux : d’abord cadrer le périmètre de l’analyse et les champs de l’évaluation, organiser le travail en interne et en externe et établir un calendrier « raisonnable ». Pour ne pas se limiter au seul volet de l’urbanisme, il propose de se concentrer autour des trois volets du PADD – société, économie, aménagement du territoire - qui fixent 14 orientations stratégiques. « Nous avons souhaité rajouter de nouvelles orientations relatives au foncier et à la propriété, au vu de l’importance de la problématique de la spéculation foncière, et relatives à l’économie circulaire qui n’avait pas été prise en compte en 2015. Ce travail d’analyse nécessite de travailler en collégialité et en transversalité, même avec les services de l’Etat. Les champs d’évaluation concernent la carte, la destination des espaces... Sur la base de ces orientations stratégiques, une synthèse sera menée dans le but de mesurer la cohérence entre les objectifs affichés et leurs déclinaisons opérationnelles et spatiales ». L’analyse portera également sur la clarté et l’intelligibilité de ce document jugé par beaucoup abscons. « La lisibilité est un critère essentiel. On a souvent reproché au PADDUC d’être trop dense, inaccessible… Un travail de simplification pourrait être envisagé ».



Une efficacité à mesurer

Le point le plus important concerne le bilan avec le récapitulatif des contentieux et « l’évolution de l’urbanisme dans les communes en fonction du RNU, de la carte communale, du PLU, et de la compatibilité de ces documents d’urbanisme avec le PADDUC. Un certain nombre ne sont toujours pas en conformité avec le PADDUC, malgré le délai de trois ans ». Le PADDUC doit aussi s’adapter aux nouvelles loi ALUR, Elan, Climat et Résilience… qui ont un impact considérable sur son application. « Il faut utiliser la cartographie établie en 2015 sur les Espaces stratégiques agricoles (ESA) et les espaces remarquables et sensibles, dont il convient d’analyser l’évolution. Dernier point, l’évolution de la consommation foncière, c’est-à-dire de l’artificialisation des sols, la littoralisation de la Corse et l’évolution de la tache urbaine. La Loi climat et résilience, votée en 2021, prévoit un objectif de « zéro artificialisation nette ». Il s’agit aussi de mesurer l’efficacité et la cohérence des schémas d’aides mis en place par la collectivité au niveau de l’accès au logement, de la politique de la montagne, SRDE2I… avec les orientations du PADDUC. Pour co-construire cette analyse, l’Exécutif souhaite associer l’ensemble des forces vives, notamment les maires, les associations de défense de l’environnement, les syndicats, les chambres consulaires les services de l’Etat… « D’ici à la fin du mois, nous créerons des comités techniques. Une première synthèse intermédiaire des différentes contributions sera livrée trois mois plus tard. L’analyse globale sera présentée en mai 2022 à l’Assemblée de Corse. Il conviendra alors de décider d’une future modification ou non du PADDUC. Il ne s’agit pas aujourd’hui de la lancer, mais de définir le cadre d’une consultation. Si en mai, la révision est agréée, elle prendra la mandature ».