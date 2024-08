Ozzak, du cinéma à tarif préférentiel au Studio de Bastia

Depuis le 8 août, les cinéphiles bastiais peuvent profiter d’une nouvelle opportunité pour voir des films à moindre coût. Le Cinéma Studio de Bastia a rejoint la plateforme Ozzak, une appli nantaise qui propose des places à tarif réduit sans conditions d’âge ni d’accès. Une aubaine dans un contexte où 36 % des Français affirment avoir réduit, voire stoppé, leurs sorties au cinéma à cause de la hausse des prix depuis la crise sanitaire, selon une étude récente du Centre National de la Cinématographie.



Le principe est simple et avantageux pour les deux parties. D’un côté, les exploitants partenaires, comme le Cinéma Studio, peuvent proposer des places à tarif réduit sur certaines séances via Ozzak. De l’autre, les utilisateurs ont accès à ces offres directement sur la plateforme ou l’application, facilitant ainsi leur réservation. Aurélie, assistante de direction du cinéma, se félicite de ce partenariat : « Nous sommes heureux de rejoindre la plateforme Ozzak avec une équipe jeune et dynamique. Cela va nous permettre une meilleure communication sur les réseaux sociaux pour faire découvrir à nos spectateurs les nombreuses actions que nous organisons chaque année. C’est un outil porteur, aussi bien pour le cinéma que pour les spectateurs avec des tarifs préférentiels. »



Concrètement, pour bénéficier des places à tarif réduit, il suffit de se rendre sur le site ou l’application d’Ozzak, de rechercher le cinéma souhaité, et de sélectionner une séance parmi celles disponibles. Une fois la réservation effectuée, un QR code est généré, à présenter directement à l’entrée du cinéma. Attention toutefois, cette offre est limitée : seules quelques places par séance sont concernées, une manière pour les exploitants de remplir leur salle tout en gardant une offre attractive.