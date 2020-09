Ouverture ce mercredi à Bastia du Festival «Dissidanse Itinérance #2 »

«Pour sa deuxième édition, le festival Dissidanse Itinérance se déploie à Bastia entre le Spaziu Mantinum, théâtre de verdure ouvert sur la Méditerranée, le centre culturel Alb’oru au cœur des quartiers sud et les jardins suspendus du musée, entre ciel et mer » explique Hélène Taddei Lawson, co-directrice artistique de Dissidanse lalala.

« Il s’agira d’une promenade dans la ville jalonnée d’escales à Roubaix, Cagliari, Rome, Ajaccio, Marseille, Bastia, au gré desquelles vous attendent la diversité, l’émotion, le plaisir de danser. Le mouvement reprend ses droits et circule intensément entre les artistes et le public, le temps du confinement se dissout dans « l’oubli » développe H.Taddei-Lawson. Ce festival est entièrement gratuit et comprend un atelier participatif réunissant, du 3 au 5 septembre au tout nouveau Spaziu Mantinum (Citadelle de Bastia) à partir de 18h, des danseurs amateurs corses autour d’artistes du «Ballet du Nord » de Roubaix. Ces danseurs amateurs participeront au spectacle « L’oubli » avec Sylvain Groud, directeur artistique du «Ballet du Nord », samedi 5 septembre à 19h au Spaziu Mantinum. Ce samedi donnera d’ailleurs le coup d’envoi des représentations (voir programme) dans plusieurs lieux de la ville (Citadelle, Alb’Oru, jardins du musée, avec différentes compagnies



Les troupes et compagnies présentes





La Cie Rougecorps Anima Focu de Bastia

Installée à Bastia, cette compagnie s’attache à faire vivre la création insulaire dans l’espace chorégraphique contemporain. Sa directrice, Delphine Nafteux, diplômée de l’université de Corse et du CESMD de Poitou-Charentes développe un travail chorégraphique qui passe par un engagement corporel à la fois analytique et sensible.



Déborah Lombardo d’Ajaccio

Après une formation à Epse Danse, Déborah Lombardo travaille avec différents chorégraphes. Engagée dans la création, elle écrit et interprète deux solos « Echo » et « Bolérique » confrontant le langage du corps aux arts numériques. Installée à Ajaccio, elle est aujourd’hui une des figures importantes de l’émergence chorégraphique insulaire.



Ballet du Nord de Roubaix

Le Ballet du Nord / Centre Chorégraphique National de Roubaix est dirigé depuis avril 2018 par le chorégraphe et danseur Sylvain Groud. Ce dernier affirme avec force l’inscription du Ballet dans une dynamique de démocratie culturelle qui consiste à impliquer les habitants dans des processus de création, à les inviter à entrer dans la danse.



Skalen de Marseille

Skalen est un collectif d’artistes danseurs, musiciens et plasticiens fondé par Michèle Ricozzià Marseille en 1999. Sa pluridisciplinarité qui permet d’investir de nouveaux champs d’exploration reflète la richesse du parcours de sa fondatrice, anciennement interprète de Reney Deshauters, Corinne Lanselle, Faizal Zéghoudi, Urban Sax, Pascal Montrouge…



TWAIN physical dance de Rome

Il s’agit d’une compagnie de danse contemporaine fondée à Rome en 2006 par la chorégraphe Loredana Parrella. La compagnie explore différents langages en associant des artistes aux parcours divers et complémentaires. À ce jour, Twain a réalisé plus de 20 productions qui ont circulé dans 17 régions d’Italie et 9 pays étrangers



Il Balleto di Sardegna de Cagliari

Fondée en 1981, par Paola Leonià Cagliari, cette compagnie est aujourd’hui dirigée par Massimiliano Leoni. Très engagé dans la production internationale de créations sardes autour de la danse, de la musique et du théâtre, il Balleto organise avec l’ASMED (Associazione Sarda Musica e Danza) les festivals FIND et DanzEstate à Cagliari.