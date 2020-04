Où aller consulter en cas de Covid-19 en Corse ? Comment se faire tester ? Qui y a droit ?

Face à l'avancée du coronavirus les professionnels de santé corses se sont mobilisés et de nombreux centres de consultations Covid-19 ont ainsi vu le jour sur l'ile. Bastia et Porto-Vecchio ont été les premieres "maison Covid-19" à ouvir leurs portes le 23 mars dernier. D'autres site ont ouvert ces derniers jours en Balagne, à Ile Rousee, à Oletta, à Corte, à Luri, dans la Plaine orientale et à Propriano.

Ces lieux, qui comme ailleurs en France fonctionnent avec des médecins et des infirmiers volontaires , avec l'aide des municipalités, permettent la consultation et le suivi des cas potentiels de coronavirus - qui entrent dans un protocole bien défini - afin deviter qu'il se rendent dans les cabinet medicuaux de ville.