Orsi Ribelli : vingt ans de passion "bianca è rossa"

La belle histoire de l’ACA continue du côté de la place Foch. Après les festivités liées au vingtième anniversaire de l’accession du club en Ligue (2002-2003) et celle de mai dernier, c’est au tour de l’Orsi Ribelli de s’inviter à la fête en soufflant, en cette année 2022, leur vingt bougies. Et cela valait bien quelques surprises et surtout, de bien belles initiatives.





L’Office du Tourisme du Pays Ajaccien s’est associé à l’événement en mettant l’une de ses salles à disposition. Un écran diffuse des vidéos du groupe depuis deux décennies. Une dizaine d’écharpes évoquent également l’historique de l’Orsi mais ce sont surtout les quelque 1 300 photos disposées un peu partout dans la salle, qui permettent de feuilleter l’aventure de l’Orsi Ribelli liée bien sûr, à celle de l’ACA. « Elles ont été soigneusement choisies, précise Lisandru Leca, vice-président du groupe de supporters, nous avons travaillé dessus durant plusieurs semaines. »



Et le jeune supporter de pointer du doigt les temps forts de l’Orsi et du club : ici, le panneau relate les déplacements notamment celui de Nîmes (2011), synonyme d’accession, de Toulouse synonyme de maintien (2012), celui de Grenoble en mai dernier sans oublier Lyon le 5 août dernier ou Marseille le 8 octobre. Dans l’allée centrale, ce sont encore des centaines de photos avec des joueurs. On feuillète alors l’époque des premiers pas de l’Orsi (2002), et les périodes plus récentes aux côtés de Mutu, Ochoa, Delort…



Dans le même temps, un comptoir géant a été installé sur la place Foch. Sur la scène disposée en contrebas, l’heure est aux derniers réglages pour les groupes l’Avvinta, Cuscenza ou Blojob (rock). Un peu partout des supporters. « On est très heureux de cette belle fête, souligne Pierre-Nico Beretti, cheville ouvrière de l’Orsi depuis près de deux décennies, cela démontre quoiqu’on en dise, que l’ACA est vraiment une grande famille. »

Non loin de là, Jean-Do Gaziello, responsable com du club et ancien membre de l’Orsi Ribelli. « C’est une belle histoire puisqu’en même que les vingt ans de l’Orsi, nous fêtons contre Strasbourg, le 500e match en Ligue 1 de l’ACA. Ce n’est pas peu dire. »

Tous attendent avec impatience ce samedi à 17 heures avec dit-on, et outre le match capital face à Strasbourg, un Tifo unique en Corse...