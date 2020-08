Organisation de la rentrée scolaire : Core In Fronte s'interroge

Core In Fronte interpelle, également, l'Assemblea di Corsica sur ses prérogatives organisationnelles, notamment sur le transport scolaire ou le fonctionnement des cantines dans le secondaire.

Il est évident que le respect de la distanciation physique va obliger de doubler certaines lignes de bus. Or, il n'y a, à ce jour, à deux semaines de la rentrée, aucune information de la part des services de la CdC sur l'organisation du transport des élèves.

Idem pour les cantines. Pour l'heure, les agents de la CdC n'ont pas de directives claires.

À Bastia, par exemple, les élèves du collège Giraud vont manger au collège Simon-Vinciguerra. Le protocole habituel prévoit un double service : 12h-12h45 pour Simon-Vinciguerra et 12h50-13h35 pour Giraud.

D'après certaines informations, le nouveau protocole prévoirait le nettoyage complet du réfectoire entre les deux services.

Le respect absolu de celui-ci fera que les scolaires de Giraud finiront de manger à 14h, à l'heure de la reprise des cours. Une telle situation ne peut-être concevable dans le cadre du bon déroulement d'un cursus scolaire.

Core In Fronte appelle à la responsabilité de tous et souhaite des réponses concrètes et rapides. Il en va de l'intérêt des élèves, des parents et de l'ensemble de la population.

L'assouplissement du protocole sanitaire, dans les cours de récréation et les salles de classe, prévu, fin juillet, par le Ministère de l'Éducation ne va pas dans le bon sens.Comment le Gouvernement pourrait-il justifier cela dans les écoles alors que, par ailleurs, il serre la vis sur le port du masque obligatoire dans l'espace public?Pour Core In Fronte, il existe toujours un risque de contamination réel pour les enfants et les adultes, d'autant plus qu'il sera difficile de faire respecter les gestes barrières à de jeunes enfants et que le masque ne sera pas obligatoire en dessous de 11 ans.Il est nécessaire d'assurer des conditions optimales d'accueil si l'on ne veut pas se retrouver dans une situation sanitaire potentiellement difficile, à court terme.