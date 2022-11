Orange Corse : un chèque de 2 400 € pour aider l'association Inseme

Orange est un habitué de ce genre d'actions, mais c'est la première fois que l'engagement est aussi long. Et l'heureux bénéficiaire se nomme Inseme. La branche corse de l'entreprise de télécommunications est un partenaire de longue date de l'association. Cette année, elle a passé un cap dans son soutien en lançant une opération "Don en boutique", qui s'est étendue sur une large période du 7 avril au 31 octobre 2022.



Durant ces six mois, les clients d’Orange ont eu la possibilité de faire un micro-don - de 50 centimes ou un euro - lors de leur passage en caisse dans chacune des dix boutiques insulaires de l'enseigne. Au total, 2400€ ont donc été réunis par la société et intégralement reversés au profit des familles touchées par le déplacement médical sur le continent.

"D'habitude, Orange mène ce type d'opérations avec des associations nationales - quand elles sont connues comme la Croix-rouge, ça marche plutôt bien - mais en Corse, nous sommes des précurseurs car nous avons commencé à le faire avec des associations locales, clame fièrement le directeur des ventes des boutiques Orange en Corse, Michel Carli. Ça a un très bon retentissement : quand c'est du local, ça marche beaucoup mieux auprès des clients. "Voulez-vous faire un don pour Inseme ?", généralement, ça passe très bien."

C'est aussi la première fois qu'Orange s'engage sur une durée aussi longue. "On a déjà commencé à le faire l'an dernier, avec le Fab Lab de Corte pendant trois mois, rappelle Michel Carli. Mais sur six mois, ce n'était jamais arrivé de mémoire."

Entre 800 et 900 familles soutenues chaque année

Le soutien, en revanche, est lui en place depuis bien longtemps. "Chaque année à noël, on organise une grosse une tombola et Orange Corse a pour habitude de nous doter de très beaux lots comme des tablettes, qui nous permettent de récolter beaucoup de fonds, détaille Laetitia Cucchi, présidente de l'association Inseme. Là c'est une nouvelle étape, on est vraiment ravis et aussi très heureux que les Corses aient fait ce geste de solidarité."

L'ensemble des fonds récoltés permettra de financer les diverses activités de l'association, qui soutient 800 à 900 familles chaque année. "On aide à prendre en charge des billets d'avion non remboursés par l'assurance maladie, à rembourser des nuits d'hôtels pour les familles par exemple, explique Laetitia Cucchi. Toutes ces actions sont financées uniquement par des fonds privés : donateurs ou mécènes."

"On va sans doute encore travailler sur ce genre d'opérations à l'avenir, glisse le directeur des ventes des boutiques corses. Je pense que ça apporte, en tout cas c'est un geste très important auquel la clientèle est sensible."