Orages : la Corse placée en vigilance jaune ce mardi

Des orages, parfois violents, sont prévus sur le relief central en début d’après-midi sur le relief central de la Corse, avec des débordements potentiels vers le littoral. Les zones les plus exposées incluent le Cortenais, la Balagne et la région de Piana. Ils pourraient s’accompagner de cumuls de pluie significatifs, avoisinant les 40 à 50 mm, de grêle et de rafales de vent de 70 à 80 km/h. Ces perturbations se dissiperont progressivement au fil de l’après-midi.

En soirée, des orages en provenance de l’Italie pourraient affecter la façade orientale de la Corse. Deux scénarios sont envisagés : soit une vaste cellule orageuse traverse la mer Tyrrhénienne et touche le littoral Est avec des rafales jusqu’à 90 km/h, soit les orages se dissipent en mer mais se reforment sur les reliefs corses, générant localement des précipitations de 30 à 40 mm. L’évolution de ces orages demeure cependant incertaine, tant sur leur localisation que leur intensité.



La Préfecture appelle à la prudence, en particulier lors des déplacements et pour les activités de plein air, et rappelle les consignes de sécurité pour éviter toute situation dangereuse.