Orages en Corse : les secours appellent les adeptes de la montagne à la vigilance

Selon les prévisions de Météo France, la météo tournera à l'orage ce mardi 9 août sur le relief en Corse. Comme les jours précédents, à partir de midi, le tonnerre commencera à gronder et des grosses averses orageuses parfois accompagnées de chutes de grêle et des rafales de vent frapperont la montagne où les cumuls pourront atteindre par endroit 80 mm et générer des crues fulgurantes.



Ce phénomène, présente des risques sérieux pour les randonneurs qui en montagne ne se méfient pas toujours et se font surprendre par le mauvais temps mais aussi pour les vacanciers qui cherchent un peu de fraicheur au bord des cours d'eau. "Si vous fréquentez les fleuves, soyez vigilants, car les orages en montagne peuvent entraîner des averses parfois brutales et par conséquent d'importantes montées d'eaux." indique le centre opérationnel d'incendie e de secours de Corse-du-Sud sur sa page Facebook, en rappelant que depuis quelques jours les opérations de secours des équipes du Groupe montagne Sapeurs-Pompiers et de l'équipage de l'hélicoptère de la sécurité civile, le Dragon 20, se multiplient.



Ce lundi, à cause des intempéries sur le relief, 500 personnes ont été évacuées par précaution des cours d'eau du département et onze départs de feux liés à des impacts de foudre ont été maîtrisés par les pompiers, sans compter les 16 interventions de secours aux randonneurs en difficulté ou blessés qui ont eu lieu entre le 4 août et le 7 août. "Les hélicoptères de la sécurité civile et de la gendarmerie sont très sollicités" indique le Codis 2A qui appelle à ne pas prévoir "de sortie en montagne ou en randonnée lorsque des orages sont annoncés" et suggère de rester éloigné du lit des cours d'eau, "lesquels peuvent enfler très rapidement en cas d'orage."



La plus grande prudence est donc recommandée en cas d'activités de pleine nature.