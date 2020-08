Orages en Corse : des records de pluie battus

Un fort épisode orageux a abordé notre île par le Sud-Ouest cette nuit peu après minuit. Les régions les plus touchées par les impacts de foudre et les pluies intenses ont été celles du proche Ajaccio. Ces fortes précipitations, accompagnées de violentes rafales de vent (132 km/h à Ajaccio) et d'une activité électrique très marquée, ont provoqué des inondations. Peu de dégâts toutefois dans la cité impériale où les pompiers ont toutefois effectué plusieurs interventions dont cinq majeures : rues inondées, inondations de locaux. Les sapeurs-pompiers ont aussi porté secours à deux personnes qui étaient à bord d'un voilier et dont les amarres avaient lâché, au niveau du quai Hollywood. La masse orageuse est ensuite remontée dans une direction Nord-Est, touchant la Balagne modérément et assez peu les autres régions au niveau des pluies. De forts orages, souvent secs, ont cependant éclaté partout en Corse.



Des pluies de forte intensité, des records battus

«Après 76 jours sans précipitations, en une heure il est tombé l'équivalent de deux mois de pluie soit 44,5 mm d’eau (ndlr : 44,5 litres/m²) » souligne Patrick Rebillout, directeur du Centre Météo France d’Ajaccio. «On a connu de fortes intensités : 11,6 mm en 6 minutes ce qui place cette lame d’eau au 5eme rang des records. Une telle intensité avait déjà été relevée 14 août 2010, le record étant 12,8 mm en 6 minutes, observé le 4 novembre 2013. Sur Ajaccio, il est tombé 38,9 mm en 1h, ce qui la place en 3ème position, le record étant de 44,5 mm. S’il a bien plu, les effets collatéraux sont explicables aussi par le fait que c'est la première forte pluie depuis très longtemps » conclut notre émule de Le Verrier, le père de la météorologie en France (19ème siècle).