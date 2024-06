Opération anti drogue à Ajaccio : quatre personnes interpellées

Une nouvelle opération anti-drogue a été menée cette semaine par le commissariat de police d'Ajaccio, aboutissant à l'arrestation de quatre individus. Depuis janvier, les enquêteurs de l'Unité des Stupéfiants et de l’Économie Souterraine (USES) de la Division de la Criminalité Territoriale ont mené des investigations après avoir reçu un renseignement anonyme signalant deux jeunes hommes suspectés de diriger un trafic de stupéfiants autour de la résidence des Fleurs, avenue Maréchal Juin. ""Très rapidement, les investigations techniques et les surveillances de terrain ont permis de mettre en évidence l'existence d’un trafic," indique dans un communiqué le procureur de la République, Nicolas Septe. en ajoutant que "cette enquête a permis de mettre au jour un réseau bien organisé et structuré, impliquant plusieurs individus." .







Les enquêtes conjointes avec le Groupe Interministériel de Recherche (GIR) ont permis d'identifier un troisième individu, identifié comme le fournisseur régulier de petits dealers de rue, utilisant l'application Snapchat pour fixer des points de rendez-vous occultes.







Le 4 juin, les forces de l’ordre ont procédé à l'arrestation en flagrant délit d’un suspect, surpris en pleine transaction à Bastelicaccia. Les perquisitions à son domicile ont permis la saisie de 2,5 kg de cannabis, 250 g de cocaïne, 21 660 euros en liquide, une arme de poing de calibre 9 mm avec les numéros de série effacés, et deux véhicules utilisés pour les livraisons de stupéfiants. L'enquête a également montré que les bénéfices du trafic, estimés à un demi-million d'euros sur 18 mois, avaient été partiellement blanchis par l'achat d'une montre Rolex à 11 000 € et le rachat de tickets gagnants de la Française des Jeux pour 19 000 €.





Les quatre suspects ont été présentés au parquet ce vendredi 7 juin et seront jugés le 16 juillet prochain.