"Open Spaziu", un nouveau coworking pour la rentrée 2022 à Corte

Pour l’urbaniste cortenais, le projet est également porteur d’une ambition collective au service du territoire. « L’idée a germé en 2020, pendant la crise sanitaire. Je me suis dit que les entreprises avaient un rôle à jouer dans la revitalisation du centre-ville et la transition numérique du territoire », se souvient-il.L’ambition ? Créer un espace moderne utile au développement de la région en lien avec ses forces vives, quelles soient professionnelles, associatives ou universitaires. « Ce sera un outil formidable pour fédérer une communauté d’acteurs soucieux de la ville de demain. Il a une dimension de développement du partage de la connaissance, de l’histoire et de la géographie du territoire et ce bâtiment l’incarnait totalement », indique Marc-Antoine Campana.Pour la renforcer, il s’est lié à l’association CortiNUM qui œuvre au quotidien à transition numérique du territoire et à l’animation de la vie sociale et culturelle de Corte et de ses environs. « Elle aura la charge d’établir un calendrier d’évènements pour que l’Open Spaziu soit un véritable lieu de vie », explique Marc-Antoine Campana.