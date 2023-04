Opale, un nouvel outil pour devancer les difficultés des entreprises corses

Avec pour objectif d'assurer une meilleure information du public sur les questions économiques et pour mieux outiller les TPE insulaires en matière d'analyse économique et financière le directeur régional de la Banque de France Corse, Jean Luc Chaussivert et le Président de la CCIC, Jean Dominici, viennent de conclure un partenariat. Ce dernier prévoit des opérations de communication communes mais aussi et surtout la mise en avant auprès des chefs d'entreprise de l'ile d'une prestation de services gratuite assurées par la Banque de France.



Nommé Opale, est encore très peu utilisé, ce dispositif permet d'obtenir gratuitement un diagnostic économique et financier en ligne des entreprises de plus petites tailles. En effet si depuis longtemps, la Banque de France étudie les bilans des grandes entreprises françaises pour lesquelles elle analyse la qualité financière et leur capacité à honorer leurs dettes auprès de ceux qui leur prêtent de l'argent, ce nouveau outil informatique permettra aux TPE de l'ile un audit économique et financier complet et un accompagnement afin de leur permettre de se positionner sur leur secteur d'activité, de dresser un bilan de leurs savoir-faire, de leurs faiblesses, leviers, atouts…



Concrètement s'agit d'un dispositif de simulation sur Internet de l'entreprise qui propose un diagnostic économique et financier, et construit des scénarii de développement. L'entrepreneur peut mesurer et comparer les performances de son entreprise par rapport à son secteur d'activité, en réaliser éventuellement une simulation pour l'avenir. "On évalue en quelque sorte la situation financière de l'entreprise afin de l'accompagner.", explique Hervé Gonsard , Directeur Général des services à l'économie et du réseau BDF qui voit dans le partenariat signé avec la CCI de Corse une opportunité pour promouvoir Opale auprès des chefs d'entreprise insulaires. "La CCI va entre un relais de cet outil d'accompagnement qui apporte des réponses pragmatiques aux dirigeants de TPE."