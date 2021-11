« On fait sauter la banque » : une belle tranche de rire au théâtre Sant’Angelo

La pièce était dans les tiroirs depuis plusieurs mois, mais le coronavirus a mis un frein à l’élan humoristique de Myriam Renoux et de sa troupe. « Nous n’avons pu la jouer qu’une seule fois pour l’instant, à Algajola cet été. Les autres représentations ont dû être annulées hélas » déplore Myriam Renoux, le cerveau du casse ! Aussi avant qu’une 5ème vague ne nous prive encore des comédiens, troubadours et autres saltimbanques, ne boudons pas notre plaisir ce week-end à Bastia.





« On fait sauter la banque » écrit par Myriam Renoux et sa fille Gwenaelle raconte l’histoire de trois amies d’enfance, dans une situation désespérée, qui décident tout simplement de faire un hold-up pour

s’en sortir. « Mais voilà, chacune ayant ses particularités ce casse ne va pas se dérouler comme prévu » précise M. Renoux. Entre une femme dépressive, une autre en proie à des crises d’angoisse et une psychorigide on ne s’ennuie pas d’autant que Jean (Jean-Philippe Serpi), le seul homme de la bande, complète gaiement le tableau campant un personnage fragile, émotif, rêveur. Bref tout ne va pas se passer comme prévu... pour leur plus grand malheur mais pour notre plus grand bonheur. CNI a assisté à une répétition explosive !



----



*26 et 27 novembre à 20h30 au théâtre de poche Sant Angelo à Bastia

« On fait sauter la banque »

Avec Myriam et Gwenaelle Renoux, Fréderick Drevet-Favier et Jean-Philippe Serpi.

Réservations au : 06.47.78.16.55 ou 06.35.44.59.25