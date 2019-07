Olmu : l’église réouvre au public

C’est à l’occasion de la Saint Quilicus, saint patron du village d’Olmu qu’une grande messe a été célébrée par le Père Jean Yves Coreoli, vicaire général de l’évêché d’Ajaccio en présence du Père Jean Simon Carlotti, curé de la paroisse et l’archiprêtre Ange-Michel Valery de Calvi.







Les paroissiens et autres visiteurs venus pour la circonstance étaient très émus de se retrouver dans cet édifice après cette longue absence due à la réfection de la toiture en châtaignier et la couverture en lauze ainsi que le revêtement du sol en dallage traditionnel en pierre. La façade a également fait l’objet d’une de remise en peinture en respectant le plus fidèlement possible la couleur originelle.







Comme le souligne Fortuné Felicelli, maire de la commune, seule la première tranche de travaux vient de se terminer. Le coût est estimé à 428,543 € financés à 75 % par la Direction du Patrimoine de la C.T.C, 5 % par le département de la Haute Corse et le complément à la charge de la commune et des divers dons de particuliers venus de fait alléger la participation communale.







La deuxième tranche de travaux sera celle de la restauration des décors intérieurs ainsi que la remise en peinture.







La cérémonie religieuse a été réhaussèe par la participation du groupe mythique « A Filetta » et des chanteurs de la région Michel Cacciaguerra et les frères Mathieu et Nicolas Cesari.







A l’issue de la messe, les participants ont été conviés à un apéritif dînatoire offert par la municipalité .Un concert donné par « A Filetta » a clôturé cette soirée.