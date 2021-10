Olmeto-plage : enquête ouverte pour "tentative d'assassinat"

Cullettivu Maffia No’ A vita Iè : Comment peut-on imaginer un développement harmonieux de l’île dans un tel contexte de pression ?

Les entreprises sont régulièrement visées par des incendies volontaires. On ne compte plus le nombre d'attentats ayant visé locaux ou matériel : plus d'une dizaine depuis début 2021 dans le secteur du tourisme, du traitement des déchets, du Btp ou de la distribution. L'économie toute entière de l'île ne peut en être que fragilisée.

Hier c'est un entrepreneur qui a directement été pris pour cible après que les locaux de son entreprise située a Prupia aient fait l'objet d'un attentat en juin 2021. Comment peut-on imaginer un développement harmonieux de l’île dans un tel contexte de pression ?

Il y a 8 jours nous réclamions la tenue d'une session extraordinaire de la CDC concernant l'emprise mafieuse en Corse, la gravité de la situation l’exige.

Nous espérons que les responsables politiques insulaires sauront prendre leurs responsabilités

La victime qui circulait à moto pour rejoindre son domicile a été atteinte à deux reprises par le tireur : ce sont des témoins qui l'ont vu vaciller puis chuter sur son deux-roues, peu après, qui ont donné l'alerte.Pris en charge par les secours la victime, touchée au bras et à une jambe, a été évacuée sur le centre hospitalier d'Ajaccio.Selon les premiers éléments de l'enquête, ouverte pour "tentative d'homicide" et confiée à la section de recherches de la gendarmerie, l'homme atteint par le tirs de vendredi soir avait déjà été indirectement visé le 8 juin par un incendie d'origine volontaire qui avait légèrement endommagé l'enseigne Gedimat Mocchi à Propriano.