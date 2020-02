Olmeto : Un atelier d’écriture ce mercredi

Quid des ateliers d’écriture ?

« Nous devons les premiers ateliers d’écriture à Louise Michel, la passionaria de la Commune de Paris » nous apprend N.Paganelli. «Celle-ci les a mis en place pour faciliter l’enseignement du français en Nouvelle Calédonie où elle avait été exilée. Un peu plus tard, le pédagogue Célestin Freinet les utilisa dans le cadre d’une pratique refondée de la transmission du savoir. Toutefois, c’est aux Etats-Unis dans les années 50 qu’ils connurent une véritable notoriété et cette tendance a touché le reste du monde une vingtaine d’années après. La France est l’un des pays qui a le plus résisté au concept de l’atelier d’écriture mais elle rattrape aujourd’hui son retard puisque ces ateliers connaissent un engouement certain».



Pourquoi la France a-t-elle résisté à ce point ?

«Parce qu’il existe chez nous ce mythe de l’écrivain placé sur un piédestal qui construirait son œuvre en attendant sagement le souffle divin de l’inspiration. Avec cette conception, il est clair qu’on ne peut rien apprendre, qu’on n’utilise aucune technique et qu’on ne peut se perfectionner. On naît écrivain point barre».



Et ailleurs ?

«C’est différent. Le monde anglo-saxon a une vision plus basique de l’écrivain. Ce dernier est comme le menuisier, le maçon ou le cuisinier : il exerce un métier et s’est approprié un certain nombre d’outils. Ces outils permettent à son talent et à son originalité de s’exprimer ».



En ressort-on en sachant écrire ?

«Pas tout à fait. On ressort d’un atelier d’écriture en prenant conscience de certains blocages qui nous empêchent d’écrire ou freinent notre créativité. On prend aussi conscience que la création est un acte ludique qui s’autorise un certain nombre de transgressions. Apprendre à gérer ces blocages et apprendre à jouer avec les mots, les idées, les rythmes... sont les deux maîtres mots des ateliers d’écriture. Au final ce n’est déjà pas si mal.... »