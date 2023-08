Olmeto : Le festival de théâtre en plein air de l'Olmu commence ce samedi

Cette année encore du 5 au 11 août, Olmeto se pare de sa casquette de place forte du théâtre de plein air en accueillant la sixième édition du Festival de l'Olmu. Niché dans l'ancien fief des seigneurs de la Rocca, cet événement culturel promet une semaine riche en émotions artistiques. Entièrement gratuit, le festival rassemble une quarantaine d'artistes, majoritairement issus de Corse, pour proposer aux habitants une variété de spectacles, du théâtre à la poésie, en passant par le chant polyphonique et un concert de percussions brésiliennes, la batucada.

« On voulait apporter un évènement culturel qui rassemble les gens dans le village. Avec ce festival, j’ai vraiment envie de mettre en avant des troupes artistiques émergentes, de leur donner un cadre professionnel pour pouvoir créer et jouer leur spectacle, et avoir ce moment de communion avec la population », précise Paul Fortini, le fondateur du festival de l’Olmu.



Soutenu par la Collectivité de Corse, la municipalité et la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de Corse, le festival a été pensé pour être un ancrage territorial fort sur la réalisation insulaire. Sur les 19 créations originales de l’évènement, seuls trois viennent de compagnies issues du continent. « J’avais la volonté de mettre en avant tout ce qui touchait au talent local et de montrer ce qui se fait de mieux dans notre jeunesse. Je voulais aussi proposer une programmation éclectique au village afin que tout le monde y trouve son compte, que ce soit pour les amateurs de théâtre classique ou pour ceux qui veulent découvrir de la poésie ou du cirque via un récital de musique contemporaine réalisé par la classe du centre d’art polyphonique de Sartène », souligne Paul Fortini.



Une valorisation des artistes insulaires



Le festival débutera avec la pièce Andromaque de Racine, « cela permet d’ouvrir avec une pièce classique, mais en même temps très éclectique pour amener les gens vers ce processus festif, souligne Paul Fortini. Racine est mon auteur favori, et j’avais envie de travailler l’alexandrin, qui représente une langue à part à mes yeux. Ces pièces de Racine ont vraiment un aspect méditerranéen, et je voulais jouer ce canon du classique avec une équipe de jeunes corses ». À raison de trois spectacles par jour en moyenne, le fondateur du festival, qui multiplie les casquettes durant toute la semaine, a souhaité créer une émulation populaire en mettant en avant son village. « Olmeto a une histoire et un patrimoine très important, c’était le chef-lieu de canton, le lieu des seigneurs de la Rocca, qui a perdu de sa superbe quand les gens sont descendus vers les plages, on veut donc lui redonner ses lettres de noblesse ». À l’image de ce qui se passe dans d’autres villages ruraux en été, le festival de l’Olmu entend bien réunir au moins 1 500 spectateurs tout au long de la semaine.



Outre son aspect créatif, le festival de l’Olmu se voit également comme un soutien à la création et à l’accompagnement des jeunes artistes. Dans cette optique, une bourse pour les pièces en langue corse sera présentée le 7 août. Les lauréats, qui seront connus à l’automne, seront accompagnés financièrement, administrativement et artistiquement durant un an afin de réaliser leur projet, qui sera présenté lors du prochain festival de l’Olmu.