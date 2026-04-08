Olivier ​Pantaloni, l’homme du renouveau du FC Lorient, s’en va

Il y a des départs qui ressemblent à des échecs. Celui d’Olivier Pantaloni n’en est pas un. Et pourtant, il raconte une fracture silencieuse, installée dès le premier jour. Arrivé en 2024 dans un contexte de reconstruction, le technicien corse n’était pas le choix naturel de la direction lorientaise. À l’époque, les discussions avec Loïc Féry, Arnaud Tanguy et Laurent Koscielny n’avaient pas débouché sur une nomination immédiate. Il aura fallu l’insistance du capitaine Laurent Abergel pour faire pencher la balance.



Deux ans plus tard, le bilan sportif est pourtant limpide : une montée en Ligue 1, puis un maintien maîtrisé, avec une équipe aujourd’hui solidement installée dans le ventre mou du championnat. Lorient est 9e, joue libéré, et a retrouvé une forme de stabilité. Mais en coulisses, le malaise n’a jamais disparu.



Dans un entretien accordé à nos confrères d’Ouest-France, Pantaloni évoque sans détour une « défiance des dirigeants » qu’il dit avoir ressentie dès son arrivée. Un sentiment persistant, malgré les résultats, malgré les preuves apportées sur le terrain. « J’ai essayé de montrer qui j’étais, mais je sens encore cette défiance », confie-t-il.



Yannick Cahuzac également sur le départ



Au-delà de l’humain, un point de crispation contractuel a définitivement scellé la rupture. La présence, maintenue dans les discussions, d’une clause de résiliation favorable au club a été vécue comme un signal négatif. Pour l’entraîneur, impossible de prolonger dans ces conditions. Ce départ, loin d’être anodin, pourrait marquer la fin d’un cycle plus large. Son adjoint, Yannick Cahuzac, devrait lui aussi quitter le club, emportant avec lui une partie de l’identité reconstruite ces deux dernières saisons.



Reste désormais à savoir quelle direction prendra le FC Lorient. À court terme, le calendrier impose de rester concentré, avec un déplacement à Lyon suivi de la réception de Marseille. À moyen terme, c’est un nouveau projet qu’il faudra dessiner. Car si Pantaloni s’en va, ce n’est pas faute d’avoir réussi. C’est peut-être là, justement, tout le paradoxe.



