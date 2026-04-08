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A màghjina - Arburu in fiore sott’à e stelle chì giranu


le Mercredi 8 Avril 2026 à 07:25

Dans le silence de la nuit du Sud de la Corse, un arbre en fleurs veille, immobile, tandis que le ciel tourne lentement autour de lui. Les étoiles tracent leur danse infinie, comme un souffle du temps qui passe, enveloppant la terre d’une lumière fragile et éternelle.
Si, comme Patrick Nicolaï, auteur de cette photo circumpolaire*, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.



A màghjina - Arburu in fiore sott’à e stelle chì giranu
*Comme la Terre tourne sur elle-même autour d'un axe qui est quasiment dans la direction de l'étoile polaire, il est possible de faire des photographies dites circumpolaires. Ces prises consistent en fait à faire une très longue pose (de nuit) et ainsi observer la lente rotation des étoiles circumpolaires. Pour cela, il faut utiliser un appareil photo de type réflex à objectif grand champ (environ 28 mm), le pointer vers l'étoile polaire et régler la sensibilité au minimum (dépend de l'appareil utilisé). Pour rendre la photographie encore plus belle, il est possible de composer l'image avec un sujet fixe (arbres, monuments…) dans le champ de l'objectif. 




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