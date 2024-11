Oletta accueille la 15e édition de la Padula Bike

Cette épreuve de VTT XC très prisée, la plus ancienne sur le calendrier corse, est organisée l’Etoile Cycliste Bastiaise du président Pascal Ladieu-Clementi et emprunte 7 km de chemins communaux à travers les domaines de E Belle bone, vignoble Novella, domaine Bertolosi, vignoble Santamaria. Aussi le parcours présente-t-il toute une variété de terrains mettant en valeur les qualités athlétiques et techniques des participants. Ces participants sont de tous âges. « Nous avons composé plusieurs circuits adaptés aux concurrents de 5 à 99 ans, des moustics aux super-anciens ! » souligne Pascal Ladieu-Clementi.Selon les catégories, les cyclistes devront la couvrir une ou plusieurs fois. 4 tours pour les catégories junior à super-vétéran, 3 tours pour les cadets, féminines et anciens, 2 tours pour les minimes.Pour les plus jeunes un tracé de 1 km à boucler 6 fois par les benjamins, un circuit « Pupilles » de 0.700 km (5 tours), un circuit « Poussins » de 0.150 km (8 tours) et un parcours « Moustics » 0.150 km (4 tours).Cette manifestation est ouverte à tous les participants licenciés (FSGT ou autre fédération) dans un club de cyclisme ou non licenciés (sur présentation d’un certificat médical de non contre-indication de la pratique du vélo en compétition).Un classement sera établi par catégories d’âge : Moustics (5-6 ans), Poussin(e)s (7-8 ans), Pupilles (9-10 ans), Benjamin(e)s (11-12 ans), Minimes (13-14 ans), Cadets (15 à 16 ans), Juniors masculins (17 à 18 ans), Féminines (17 ans et plus), Espoirs masculins (19 à 22 ans), Séniors masculins (23 à 39 ans), Vétérans (40 à 49 ans), Super vétérans (50 à 59 ans), Anciens (60 ans à 69 ans) et Super Anciens (70 ans et plus). Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés. Le port d'un casque rigide, avec la jugulaire attachée, sera obligatoire pendant toute la durée de l'épreuve.Sur place un poste de premiers secours sera mis en place. Sur place, buvette et petite restauration.10h30 pour la course VAE10h35 pour les adultes, féminines, juniors, cadets et minimes13 heures courses pour les enfants à partir de 5 ans.