Oletta : Un homme tué par balles

Un homicide a eu lieu ce vendredi 10 janvier, aux alentours de 18 heures, sur la commune d'Oletta, dans la plaine du Nebbiu. Un homme d'une cinquantaine d'années a été tué par balles alors qu'il circulait en voiture, près de la zone commerciale sur la RD 82. Selon les premières informations, la victime aurait été interceptée par un ou plusieurs véhicules avant d’être prise pour cible. Atteint au dos et à la tête, l’homme, en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours, n’a pas survécu.



Jean-Philippe Navarre, procureur de la République de Bastia, a confirmé le décès, précisant que la victime était "connue des autorités judiciaires". Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire, association de malfaiteurs, vol avec arme et destruction par un moyen dangereux en bande organisée. "Les investigations ont été confiées à la Direction Interrégionale de la Police Judiciaire (DIPN) de Haute-Corse et à la Section de Recherches de Corse" précise le magistrat.



Deux véhicules ont également été retrouvés en feu, l’un près de la zone commerciale et l’autre sur la route du col de Teghime. Bien que l’origine de ces incendies reste indéterminée, leur lien avec l’homicide est au cœur des investigations.



Un important périmètre de sécurité a été mis en place par la gendarmerie pour sécuriser le secteur et permettre les premières investigations.