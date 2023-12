Oletta : La Palmola célèbre Noël dans un esprit de convivialité et de solidarité

À La Palmola, les festivités de Noël ont débuté en beauté le 4 décembre avec la tradition du blé de la Sainte Barbe. "Nous avons placé des petits pots en verre dans les 40 chambres que compte notre établissement, tout le monde a eu le blé de l'espérance. Nos patients, pour la plupart des personnes âgées, sont familiarisés avec cette tradition. Ils prennent grand soin de leur petite plantation, c'est une manière de les responsabiliser, car ils sont soucieux de voir germer leur blé." détaille Stéphanie Goudin, responsable de l'établissement.



Les animations se poursuivent tout au long du mois de décembre, visant à créer des moments mémorables pour les résidents. Un goûter festif équilibré a été organisé, comprenant du chocolat chaud enrichi de cannelle aux vertus anti-inflammatoires et anti-oxydantes, des fruits et des gâteaux. Stéphanie et Michelle, la diététicienne du centre, ont également orchestré un échange intergénérationnel en invitant les enfants du personnel à participer à une séance autour du sapin de Noël. "Les enfants ont gardé le secret du Père-Noël et ont aidé les plus jeunes à écrire leur lettre", soulignent Stéphanie et Michelle. "Toutes ces manifestations festives permettent aux patients d'être actifs, de maintenir un lien social, et quand on voit les sourires sur leur visage, c'est le plus beau des cadeaux."





De la musique et de la solidarité

La programmation des festivités continue avec un petit concert prévu le 23 décembre. "Les patients sont impatients, chants et danses sont prévus, ce moment renouvelé chaque année est un temps fort, un grand moment", précise Stéphanie. La solidarité est également à l'honneur à La Palmola grâce au soutien de l'association La boîte au grand cœur 2B. Des boîtes contenant des vêtements, des accessoires, des loisirs, des jeux de cartes, des livres, des produits d'hygiène et des friandises sont distribuées aux résidents. Le Père Noël en personne se chargera de la distribution, créant un moment empreint d'émotion.

La Palmola veille également à répondre aux demandes spirituelles de ses résidents avec une petite crèche dans la salle de vie commune, ravivant les souvenirs de certains et apportant du réconfort à d'autres. La période se clôturera avec un repas de Noël amélioré, agrémenté par la présence bienveillante du Père Noël, permettant ainsi quelques excès festifs.