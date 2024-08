Oletta : 7 à 8 hectares de végétation détruits par un incendie. Trois pompiers incommodés

La rédaction le Mercredi 14 Août 2024 à 15:01

Un incendie s'est déclaré ce mercredi 14 août en fin de matinée sur le territoire de la commune d'Oletta. Le feu a rapidement progressé. En début d'après-midi un premier bilan faisait état de 7 à 8 hectares détruits par les flammes. Les moyens aériens et 80 sapeurs-pompiers, avec 22 engins, sont mobilisés sur place pour maîtriser le sinistre et protéger les points sensibles. 3 d'entre eux - 1 des formations militaires engagées et 2 du SIS de Haute-Corse - ont été incommodés par les fumées. Leur état de santé évolue favorablement, indique le service d'incendie et de secours de la Haute-Corse. Deux Canadair sont attendus en renfort.