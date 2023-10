Octobre Rose Zonza à Santa Lucia : Une mobilisation exceptionnelle contre le cancer

Organisé de main de maître par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Zonza Santa Lucia, Octobre Rose est une campagne de sensibilisation et de collecte de fonds visant à soutenir la recherche sur le cancer et à encourager le dépistage précoce. Le programme de ces deux journées promet d'être aussi diversifié qu'engagé. Au cœur des villages, deux marches solidaires seront organisées, l'une à travers les montagnes, l'autre le long du littoral. Une opportunité pour la communauté de se réunir et de marcher main dans la main pour la cause.

À Santa Lucia di Portivechju, une expérience culinaire exceptionnelle attend les participants, avec un atelier de cuisine dirigé par le chef de renom, Jean-Antoine Ottavi (inscription préalable requise). De plus, un atelier de parole, en partenariat avec l'association "La Récrée – L'Art est créé" (inscription préalable requise), offrira un espace sécurisé pour discuter ouvertement de la maladie et de ses défis.





Mobilisation des associations engagées

Les associations jouent un rôle crucial dans cette mobilisation. La Ligue contre le cancer, Inseme, Endur’ensemble, Belles et Battantes seront présentes pour sensibiliser, éduquer et soutenir. Ces organisations apporteront des informations essentielles sur la prévention et la lutte contre le cancer, montrant ainsi l'unité de la communauté face à ce défi.





Un symbole en rose

La ville de Sainte Lucie elle-même se teintera de rose pour Octobre Rose. Les parapluies roses ornent déjà la Maison des Jeunes et le CCAS de Sainte Lucie, tandis que l'église locale s'illumine de cette couleur chaque nuit. La mairie de Sainte Lucie arbore un ruban lumineux ainsi qu'une ligne lumineuse rose, symbolisant l'engagement indéfectible de la communauté de Zonza Santa Lucia dans la lutte contre le cancer.

Enfin, le CCAS de Zonza Santa Lucia poursuit la tradition de collecte de foulards, qui seront gracieusement offerts à la clinique Maymard pour soutenir les patientes touchées par la maladie, une preuve supplémentaire de la compassion de la communauté.

Pour obtenir des informations complètes sur la programmation de l'événement Octobre Rose à Zonza Santa Lucia, n'hésitez pas à contacter le CCAS de Zonza Santa Lucia.