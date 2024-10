Octobre Rose : Les élèves du lycée Jean Nicoli à Bastia se mobilisent

Dans la cour du lycée Jean Nicoli à Bastia, le rose domine. Ce jeudi 17 octobre, à l’occasion du mois d’Octobre Rose, les élèves de seconde professionnelle, accompagnés de leurs professeurs Florence Agostini, Valérie Gauthier et Soazic Kerzhréo, ont organisé une journée complète de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Les initiatives de la journée, qui incluent une vente de gâteaux et d'objets, ainsi qu’un défilé de mode pour élire "Monsieur et Madame Rose", visent à informer et à collecter des fonds pour la Ligue contre le cancer.



Florence Agostini, enseignante membre de l'équipe pédagogique, explique l’importance de cette journée : « La sensibilisation est essentielle, surtout sur cette population qui est jeune et éloignée, pour la plupart, des soucis de santé. Les secondes ont été choisies pour mener ce projet afin d'impliquer les plus jeunes. C'est un bon moyen de les sensibiliser. »



La mobilisation a porté ses fruits dès le début de la matinée, avec près de 300 euros récoltés, et l’enthousiasme des élèves est palpable. « Ça nous tient à cœur parce que cela peut nous arriver à nous, à notre maman, à quelqu'un de notre famille », confie Chloé, élève de seconde et responsable d’un stand de vente d’objets. « C'est une maladie qui peut être fatale, y compris pour les hommes, même si c'est plus rare. Aujourd'hui, je pense tout particulièrement à ma mère et à ma sœur. » indique Nassim, également élève

Cette dynamique collective est saluée par l'équipe pédagogique et les élèves eux-mêmes. « Cette année, 24 élèves se sont investis dans l'organisation de l'événement, et l'atmosphère est résolument positive », se réjouit Florence Agostini. Elle souligne également la participation active des garçons, un équilibre qui reflète l’implication de tous.

Alexandra, élève de terminale, admire l'initiative : « Tout le monde a joué le jeu au lycée en venant habillé en rose. J'aime bien le fait qu’il y ait des jeunes qui participent. [...] Des petits ateliers comme ça, je trouve que c'est bien, ça permet de mobiliser tout le monde. »

Depuis le 1er octobre, les élèves se sont engagés dans cette organisation, notamment en créant des affiches de sensibilisation exposées sur les murs du lycée. Florence Agostini conclut : « Nous essayons tous les ans d'honorer Octobre Rose et de ramener un peu d'argent à la Ligue contre le cancer. » Une initiative qui sera renouvelée l’année prochaine, avec, espérons-le, un succès tout aussi vibrant.