OTO, le fauteuil “cocon” qui apaise les personnes autistes expérimenté à Ajaccio

Auréolé de plusieurs prix, le fauteuil à étreindre « Oto », a été conçu par Alexia Audrain, une jeune ébéniste et designer nantaise, pour apporter une solution présentant des particularités sensorielles et tout particulièrement à celles présentant un trouble du spectre de l’autisme. Cette innovation permet en outre de réduire l’anxiété chez ces personnes.



Une méthode importée des USA

Cette solution innovante repose sur un système de compression qui peut être contrôlée directement par l’utilisateur et permet d’appliquer une pression plus profonde et plus grande que les dispositifs traditionnels. D’autre part, le design moderne de ce mobilier thérapeutique contribue à l'effet d’apaisement, comme l’explique Julie Le Berre, Neuropsychologue, au sein de la Maison d’Accueil spécialisée « Les Magnolias » à Ajaccio : « Ce fauteuil à étreindre est une solution pour les personnes qui présente des particularités sensorielles. C’est une méthode qui vient des États-Unis et notamment de la célèbre professeur Temple Grandin, qui a créé cette machine pour elle-même et qui présentait des troubles et avait besoin d’être étreinte fortement pour diminuer son anxiété. Cette idée a ensuite été développée en France. Nous avons placé cette machine dans une salle hyposensorielle. Concrètement, le résident vient se placer dans le fauteuil et l’éducateur spécialisé va appliquer des pressions profondes sur le haut et le bas de son corps pour lui apporter les stimulations nécessaires dont il a besoin pour faire diminuer son anxiété. C’est une population qui a une anxiété très importante, et qui présente une déficience intellectuelle profonde ».