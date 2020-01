Nunzia Carlotti, la doyenne d'Aregnu fête ses 100 printemps

Tous ceux qui pensent à Nunzia Carlotti, que ce soit en évoquant un souvenir lointain ou plus récent, diront qu'elle est sans l'ombre d'un doute, une femme au cœur immense, au caractère plus que bien trempé.

Jeune veuve d'Ange-François Carlotti, c'est elle qui a mené la barque de sa famille en travaillant d'arrache-pied dans la culture d'olives, d'amandes et d'oranges.

Elle n'a jamais baissé les bras malgré les moments difficiles rencontrés.

Connue et aimée de tous, Nunzia garde encore aujourd'hui sa réputation de femme de poigne et de femme fidèle que ce soit en amour, en amitié tout comme en politique d'ailleurs. " Pour moi, ma mammò, c'est ce petit bout de femme toujours plein d'énergie, avec effectivement un caractère que tout le monde connaît. Elle est toujours de bons conseils et c'est surtout une femme de confiance. Toujours présente pour aider les siens mais également tous ceux dans le besoin. Elle est toujours aussi soucieuse du bien être des autres. Elle aime voir les gens bien" précise avec beaucoup de fierté sa petite-fille Elodie.

David Calassa, maire d'Aregnu était également présent pour partager ce merveilleux moment.

" J'étais très heureux d'assister à cet anniversaire. Nunzia est une figure emblématique de la commune et qui adore particulièrement son village.

C'est vraiment quelqu'un de très gentil et de serviable, à l'écoute de son prochain".

Ce dimanche 26 janvier, "Nunuzia" ou Annonciade Carlotti, a eu le bonheur de fêter son centième anniversaire entourée de tous les siens, Monique et Simon ses enfants, Philippe, Sandra, Christophe, Elodie et François, ses petits-enfants et son petit trésor Illeana son arrière petite-fille.