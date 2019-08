Nuits des Etoiles 2019 : Admirez le ciel ce week-end avec le Club Ajaccien d'Astronomie !

1) Vendredi 3 août - 22 h :











1) Atelier N° 1 : Conférence sur le thème « Les étoiles, leur vie après la mort ». Durée 30 mn.







- « A quoi servent les naines blanches ? » Une naine blanche en absorbant 1 étoile massive explose en Supernova de type A1 et devient une « chandelle standard » qui permet en mesurant la variation d’éclat, en fonction de la distance, de mesurer l’expansion e l’Univers.



- Certains « pulsars », qui émettent des rayonnements très réguliers et très précis, peuvent être assimilés à des satellites de télécommunication pour faciliter la navigation dans l’espace. La NASA qui a déjà expérimenté cette technique arrive à des mesures d’une précision, dans l’Univers, de l’ordre de 5 Km.



- En capturant les « ondes gravitationnelles » émises lors de la collision de 2 trous noirs on pourrait remonter au commencement de l’Univers.







Atelier animé par Paul DEDIEU.



Portable de Paul Dedieu : 06 60 59 47 82







3











2) Atelier N° 2 : Découverte de la voûte céleste et contes mythologiques.







Découverte et identification des plus belles étoiles et constellations d’été telles que les « Grande et Petite Ourse », la « Lyre », le « Cygne », l’ « Aigle », « Hercule », le « Scorpion », le « Petit Triangle de l’été », et bien d’autres encore, le tout agrémenté de contes et légendes mythologiques en relation avec les constellations visibles.







Les visiteurs pourront apprendre à s’orienter dans le ciel en sachant reconnaître l’étoile Polaire et tous les autres jalons du ciel. Au gré de la découverte du ciel et des constellations seront racontées les légendes de la naissance (mythologique) du Monde, du Chemin de St Jacques, la légende des Ourses, du Cygne, d’Orion, du Scorpion, …etc.







Nous parlerons également aux visiteurs des « 1ers pas de l’homme sur la Lune » qui est le thème national des « Nuits des Étoiles 2019.







Cet atelier sera animé par Jean-Pierre ROUX et Lucien LUCIANI.







3) Atelier N° 3 : Observation au télescope :







Le club mettra à la disposition du public 2 télescopes.



Un de 280 mm et un de 360 mm d’ouverture.







L’attraction principale de cet atelier sera bien sûr l’observation au télescope de deux très belles planètes. En effet nous avons la chance actuellement de pouvoir observer, en même temps dans le ciel, les planètes Jupiter avec ses 4 satellites galiléens et Saturne « Le joyau du ciel », avec ses anneaux et son plus gros satellite, Titan.







Cet atelier sera animé par Marie-Pierre RENUCCI, Raymond EMERY et Geoffrey COSTA.







3) Atelier N° 4 : Initiation à la mise en station d’un instrument







Le public pourra apprendre à orienter correctement un instrument d’observation.



Cet atelier sera animé par Robert VIDÉMONT et Frédéric DAMIANO.











L’atelier d’observation étant gratuit, il sera demandé une participation symbolique de 3 € par personne pour toutes les autres prestations.















2) Samedi 3 août - 22 h







Programme identique au vendredi 2 août :







Accueil du public à partir de 21 h 30.







La soirée débutera à 22 H précises et les quatre mêmes ateliers seront proposés aux visiteurs :











1) Atelier N° 1 : « Les étoiles, leur vie après la mort ».







2) Atelier N° 2 : Découverte de la voûte céleste et contes mythologiques.







3) Atelier N° 3 : Observation au télescope :



- Jupiter et ses satellites,



- Saturne et ses anneaux,







4) Atelier N°4 : Initiation à la mise en station d’un instrument.



Important :







Les « Nuits de Etoiles » sont des soirées familiales consacrées à la découverte du ciel et à l’astronomie grand public. Il est donc recommandé de venir en famille avec des enfants à partir de 7/8.











Contacts :















Jean-Pierre ROUX : Portable : 06 11 58 12 18











Paul DEDIEU : Portable : 06 60 59 47 82