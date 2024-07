Nuits de la guitare, un festival éclectique sous les étoiles de Patrimonio

Malgré une programmation de qualité, les organisateurs du festival constatent une baisse de sa popularité. « Pour l'instant, le taux de réservation est assez préoccupant », déclare Jean-Bernard Gilormini, visiblement inquiet. Selon lui, cette situation est notamment due à l'ambiance générale en France, influencée par l'actualité politique. « Les gens sont dans l'expectative, et le public est de moins en moins attiré par la guitare », regrette-t-il.

Pour attirer davantage de spectateurs, le festival a conclu un accord avec les dirigeants du Conservatoire de Haute-Corse afin de proposer des tarifs préférentiels aux élèves et à leurs familles. « Mais même là, on observe un désintérêt des jeunes pour la guitare, malgré des soirées mettant en vedette des musiciens extraordinaires », ajoute-t-il.





À ces difficultés s'ajoutent des défis logistiques. L'équipe du festival a dû faire face à de nombreux obstacles pour établir la grille des artistes. « Cette année, la moitié de notre programmation nous a fait faux bond au mois de mars », s'indigne le directeur Jean-Bernard Gilormini. Certaines annulations ont même été motivées par des raisons « incroyables ». Par exemple, un groupe a préféré renoncer pour des préoccupations liées à l'empreinte carbone. « Ils refusaient de prendre le bateau ou l'avion pour venir à Patrimonio », rapporte-t-il, les yeux écarquillés. La négociation avec les artistes – notamment américains – s'avère de plus en plus complexe. « Ils ne respectent plus leur parole, c'est irrespectueux. »



De plus, les organisateurs regrettent la programmation d'un autre festival aux mêmes dates à Calvi. « Lorsque nous avons lancé les Nuits de la Guitare, nous avons pris soin de ne pas empiéter sur les événements existants », déplore Jean-Bernard Gilormini, qui perçoit cela comme un « manque de respect pour ceux qui sont là depuis longtemps et qui tentent de subsister ». Malgré ces défis, le directeur reste optimiste et espère que les amoureux de la musique seront nombreux à venir profiter des Nuits de la Guitare à Patrimonio.