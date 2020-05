Nouvelles étapes de déconfinement: L'ARS "Le coronavirus n’a pas disparu de nos vies"

Nos comportements individuels et collectifs conditionnent directement la vitesse de l’épidémie et son évolution. C’est en adoptant ensemble tous les gestes de prévention et de bon sens qui entravent la propagation du virus, que nous combattrons avec succès l’épidémie. Plus que jamais, ne relâchons pas nos efforts !Face aux risques de contamination, les personnes les plus fragiles doivent faire preuve d’une vigilance accrue. Parce qu’elles risquent de développer une forme sévère de la maladie,(maladie cardiovasculaire, diabète, obésité, pathologie respiratoire, cancer évolutif sous traitement, hémopathie, insuffisance rénale sévère…),Aucun des symptômes que sont la fièvre, la toux, la diarrhée, le mal de tête, la perte de goût ou de l’odorat, des courbatures inhabituelles et des engelures au niveau des doigts ne doit être négligé.pour vous faire prescrire un test virologique PCR.Pour les personne sans médecin traitant et en l’absence de CMA près de chez vous, vous pouvez contacter la plateforme mise en place par l’assurance maladie pour recherche de médecin traitant au(service gratuit + prix de l’appel – du lundi au vendredi)Le test doit être pratiqué dans les 24 heures après la prescription.Une carte y indique l’ensemble des lieux de prélèvement proposés sur le territoire, ainsi que les horaires et les coordonnées des laboratoires.