Nouvelle journée d’action intersyndicale ce jeudi 17 mars à Bastia

« Suite aux manifestations du 27 janvier et aux mobilisations du privé et du public, l’intersyndicale rejointe par l’UNSA et les organisations de jeunesse appellent à une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle le 17 mars » déclare Charles Casabianca, secrétaire de l’UD CGT de Haute-Corse. « Sous la présidence d’Emmanuel Macron, les 1% les plus riches ont vu leur niveau de vie augmenter de 2,8% en moyenne, quand les 5% des ménages les plus modestes ont perdu jusqu’à 0,5% de leur pouvoir d’achat. Pour faire face à l’augmentation du coût de la vie, la CGT défend une augmentation générale des salaires dans le secteur privé et des traitements dans la fonction publique, en commençant par les plus bas salaires. Il faut également augmenter les montants des bourses destinées aux étudiants et les pensions que touchent les retraités ».





Et le syndicat de revenir aussi sur la hausse de l’énergie augmentant la précarité. « Depuis un an, les prix du gaz ont quadruplé entrainant de fait une forte augmentation des prix de l’électricité. Cette situation est la conséquence du démantèlement du secteur de l’énergie et de son ouverture à la concurrence donc à la loi du marché. Le coût de l’énergie impacte l’ensemble de la population mais plus particulièrement les plus précaires. Alors que la précarité énergétique ne cesse d’augmenter, que la rénovation énergétique des logements est à la peine, les bailleurs et plus particulièrement les bailleurs sociaux ont procédé, dans la période, à des réévaluations de provisions de charges suite à l’explosion des prix de l’énergie. »





Les exigence de la CGT

Et partant de ces faits, la CGT exige la mise en place d’un pôle public de l’énergie et des tarifs régulés pour toutes les énergies. Le syndicat exige encore que l’énergie soit un bien fondamental et que le droit à son accès soit un droit opposable et donc l’arrêt des restrictions de puissance et des coupures d’énergie.

Les syndicalistes demandent encore la réévaluation du chèque énergie et l’instauration de tarifs sociaux pour permettre aux plus précaires d’assumer les charges d’énergie et des augmentations générales de salaire, des pensions et des prestations sociales en commençant par celle du Smic à 2 000 euros bruts.