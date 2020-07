Nouvelle édition du livret des clubs et associations de Corte

"Le CPIE -A Rinascita, via son Bureau Information Jeunesse, a pour vocation de s'adapter en continu et activement aux attentes des jeunes à travers la mise en place d'outils, d'animations et d'évènements. L'implication de notre association dans l'animation de la vie sociale locale nous permet d'établir un contact direct avec la population cortenaise tout en étant complémentaire avec l'ensemble des structures présentes sur le territoire. Compte tenu de la problématique grandissante de la précarité étudiante ainsi que des comportements à risque dans une ville qui accueille presque 4 000 étudiants, un collège et un lycée, l'une de nos priorités est de redonner leur place aux jeunes en créant un espace de dialogue avec la jeunesse corse" a rappelé Antoine Ferracci, président du CPIE.





"En ligne avec les objectifs de U Pattu pè a Ghiuventu, depuis quelques années nos activités sont axées sur la prévention des conduites à risques (alcool, drogues, réseaux sociaux...) avec pour approche globale l'information et la responsabilisation des étudiants à travers leur participation active. Consciente que le dynamisme et la diversité du tissu associatif contenais constituent une richesse pour notre ville, notre association souhaite depuis plusieurs années favoriser les échanges entre les acteurs locaux et les habitants. Ce lien, nous essayons de le construire tout au long de l'année à travers différentes initiatives, comme " A Faste di l'Associi Curtinesi ", rendez-vous incontournable des associations et des habitants, mais aussi via l'accompagnement de l'engagement bénévole et volontaire dans nos projets et la création d'outils et de supports pédagogiques" a poursuivi Antoine Ferracci.



"Notre volonté à travers ce livret des clubs et associations, créé en collaboration avec la Mairie de Corte et la Collectivité de Corse, est d'intensifier notre mission de diffusion de l'information auprès de l'ensemble de la population et plus particulièrement auprès des jeunes, en recensant l'ensemble des structures culturelles, sportives, caritatives et estudiantines dans le Centre Corse ainsi que de montrer les dispositifs existants d'aide en faveur de la jeunesse" a tenu a souligner le président du CPIE.

"Ainsi, le livret sera, nous l'espérons, apprécié tant par les habitants que par les associations, les uns trouvant les informations utiles parmi toutes les associations recensées, les autres un moyen de mettre en valeur la richesse de leur engagement socioculturel. "