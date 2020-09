Nouvelle campagne de dépistage gratuit de la Covid-19 à Corte

Comment bénéficier du dépistage gratuit ?

Dans le cadre du plan estival de lutte contre l’épidémie de Covid-19, l’ARS de Corse mène plusieurs actions proactives et propose des dépistages gratuits et facilités (pris en charge à 100% par l'Assurance maladie) dans les lieux d’arrivées et de séjours touristiques.La participation de la population au dépistage permet d’évaluer le niveau de circulation du virus sur le territoire, de repérer le cas échéant des cas positifs, de déclencher la recherche de personnes contacts de ces cas positifs, de les alerter afin de mieux les protéger et ainsi de casser les chaînes de transmission du virus.L’ARS encourage ainsi fortement la population locale, étudiante ou touristique à participer à ces opérations de dépistage gratuit. Il s’agit de contribuer à l’effort collectif pour contenir la propagation du virus dans les territoires concernés.Afin d’organiser au mieux les prélèvements et éviter de longues files d’attente,Pour cela,seront présentes la première semaine:, pourront se présenter pour prendre rendez-vous les lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 septembre au Supermarché Casino de 9h30 à 13heures et sur l'Esplanade du parking Tuffelli- centre-ville de 16 à 19 heurespourront se présenter pour prendre rendez-vous le lundi 7 septembre de 10 heures à13h30 et de 15 à 17 heures - Hall bât Desanti - Campus Grimaldi, le mardi 8 de 10 heures à13h30 et de 15 à 17 heures à la Casa Studientina du Crous, Campus Mariani et le mercredi 9 Septembre de 10 heures à 13h30 à la Casa Studientina du Crous, Campus Mariani et 15 à 17 heures - Hall du bât Desanti, Campus GrimaldiLes tests ne sont pas effectués sur les stands lors des inscriptions.Le lieu et l’horaire du rendez-vous seront donnéspour réaliser le test (piéton) lors de votre prise de rendez-vous.