Nouveau bac. L’épreuve de contrôle continu perturbée au lycée Laetitia d'Ajaccio

La réforme du lycée du ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer ne séduit pas tous les enseignants du deuxième degrés que ce lundi 20 janvier, à l'heure où ils auraient du commencer à surveiller les épreuves des nouvelles E3C, ont préféré boycotter la première épreuve de contrôle continu instituée dans le cadre dru nouveau bac. A Ajaccio, au lycée Laetitia, des professeurs ont entravé le déroulement de l'épreuve d'histoire-géographie car, comme on pouvait lire sur un tract distribué ce lundi matin, "Un prétendu contrôle continu nous a été imposé sans lien pertinent avec le travail mené dans nos classes". De nombreux élèves se sont joints au mouvement, en refusant de se présenter à l'examen.



Dans une note le rectorat précise que "En dépit de mobilisations de professeurs et d’élèves devant l’établissement, tous les élèves qui se sont présentés à leur examen ont pu composer.

Un certain nombre d’élèves ont persisté dans leur refus de passer cette épreuve du baccalauréat au mépris de leurs intérêts. Je rappelle que la présence à chaque E3C est obligatoire. Sauf motif médical dûment justifié, aucune excuse ne sera acceptée."