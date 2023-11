Notte di i morti en Corse : Une tradition toujours vivante de communion entre deux mondes

Le Jour des Morts est un rituel puissant en Corse. Les familles se réunissent pour honorer et se souvenir de leurs proches décédés. Ils se rendent au cimetière, déposent des fleurs, allument des bougies, et partagent des moments de recueillement. Cependant, la nuit précédant le Jour des Morts, qui s'étend du 1er au 2 novembre, revêt une signification particulière dans la culture insulaire. Selon la croyance populaire, c'est durant cette nuit que les défunts rendent visite aux vivants.



Anghjulina Antonetti explore l'interaction complexe entre les vivants et les morts dans la culture corse. Elle explique que les croyances et les traditions associées à Notte di i Morti se basent sur la notion de passage, symbolisant le lien intime entre ces deux mondes distincts. Les vivants honorent les morts, prient pour la paix de leurs âmes, et demandent aux défunts de guider le chemin vers la lumière. "Il y a une continuité dans les croyances, et la nouvelle génération se réapproprie les traditions, bien sûr il y a une adaptation des usages, mais le substrat est intact. A Notte di i Morti, on disait la messe qui se faisait avant le jour, dans certaines régions elle était dite à 5h avant l'aurore. La nuit , pour honorer les morts, on sonnait u Murtoriu ( le glas) toutes les heures, et dans les villages on veillait à l'église, puis on se réunissait au cimetière." détaille l'enseignante-chercheuse.



Les défunts ne sont jamais complètement morts

La nuit des Morts est également l'occasion de faire des offrandes symboliques aux défunts. Ces offrandes, qui revêtent une grande importance spirituelle pour la communauté villageoise, peuvent inclure des objets ayant appartenu aux défunts ou de la nourriture spéciale. Parmi les offrandes typiques, on retrouve le "pane di i morti" (pain des morts), des châtaignes cuites (ballotte), et des pommes rouges symbolisant le chapelet. Au cours de la nuit, les défunts sont censés revenir parmi les vivants pour partager un repas virtuel. "Dans les familles, leurs morts conservent leurs caractéristiques terrestres, on trouve souvent à l'intérieur des maisons, cette nuit-là, soit des cartes ou encore un objet qui a appartenu au défunt qu'on pose sur la table. Il était de coutume de mettre sur la table de la nourriture, u pane di i morti et on connaît la forte symbolique du blé y compris et surtout dans le texte biblique, des ballotte ( châtaignes cuites), des Salviate. Le matin, bien entendu, les Morts n'avaient pas mangé ces victuailles, mais la virtualité de ce repas est conçue comme l'intrusion des morts dans la vie des vivants, une manière de dire que les défunts ne sont jamais complètement morts. Cette tradition rappelle que les morts ne sont jamais complètement oubliés et que la vie est éphémère." détaille Anghjulina Antonetti.



Parfois les enfants portent un collier spécial, la "cullana di i Morti", composé de ballotte, avec une pomme rouge au centre, symbolisant le chapelet. "Aujourd'hui, il y a une survivance de cette tradition, A Cunfraterna Santa Croce à San Fiurenzu invite les enfants à faire leur cullane, l'engagement de cette confrérie met en exergue qu' aujourd'hui le sens des rites est décroché de l'agropastoralisme, il est plus identitaire et la dimension identitaire est forte et résurgente. L'eau est un élémént naturel primordial dans la tradition, la nuit des Morts, on place de l'eau sur le rebord de la fenêtre ou dans la maison. On sait la valeur symbolique de l'eau, elles est source de vie, moyen de purification, et a une fonction de régénération, un trait d'union entre la vie et la mort." explique l'anthropologue.



De nos jours, la tradition de Notte di i Morti est toujours bien vivante en Corse, et les nouvelles générations se réapproprient ces rituels. La culture corse est fortement liée à l'agropastoralisme, et la célébration des Morts se déroule à un moment de l'année marquant la fin de la saison et le début d'un nouveau cycle.



A Notte di i Morti est une célébration de la culture corse, un moment de communion entre les vivants et les morts. Elle met en lumière l'identité profonde de l'île et rappelle que la vie est éphémère, mais que les défunts continuent de vivre dans l'histoire des vivants.

Allumer une bougie sur une tombe devient une ode à la vie éternelle, où le lien entre les deux mondes est préservé.