Notre-Dame de la Miséricorde d'Ajaccio, une confrérie exclusivement féminine

La confrérie Notre-Dame de la Miséricorde est intimement liée à la Vierge Marie et donc, aux fêtes mariales. Son engagement premier n'est pas le chant, mais la charité. "On n'est pas un groupe de prières, affirme d'ailleurs Danielle Caïtucoli. Chacune doit mener une action tous les mois : s'occuper des handicapés, des malades, des personnes âgées, etc. C'est aussi important que le chemin de foi d'être concrètement au service des autres."



La procession qui aura lieu ce week-end est un moment clé pour chacune de ces femmes. "Quand on revient de la procession et qu'on rentre dans la cathédrale, il se produit quelque chose qu'on ne peut pas exprimer, raconte avec émotion Rose-Marie Ottavy-Sarrola, la deuxième prieure également élue le 1er mars. Petite, je venais aux processions avec mes parents. Le jour où j'ai vu les dames de la Madonuccia, ça m'a donné envie de les rejoindre. Aujourd'hui, nous sommes une confrérie vieillissante et on veut donner aux enfants cette envie de se rapprocher de nous pour la redynamiser et la pérenniser."



Rose-Marie Ottavy-Sarrola fait partie de celles qui ont œuvré pour un retour des Magnifiques Anciens dans la cathédrale. Depuis quelques années, la coutume voulait que les vœux s'effectue place des Palmiers. Mais cette année marquera le retour de ceux qui, au XVIIe siècle, sont allés prier devant l'église Saint Erasme en faisant vœu de vénérer la Vierge Marie chaque année si elle sauvait la ville de la Peste. "C'était l'histoire de la population d'Ajaccio et on la retrouve", se réjouit la deuxième prieure.

Les femmes en bleu attendent avec impatience de revivre ce moment.