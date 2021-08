Notre Dame de Lourdes de Bastia : la bénédiction de Saint Christophe pour les motards

Si la paroisse Notre Dame de Lourdes reste fidèle à l’ancienne date de la Saint Christophe pour la bénédiction des voitures, le 25 juillet, pour celle des motos, elle opte pour le 21 août, nouvelle date décidée par le concile de 1960 pour fêter le saint patron des voyageurs. Le curé de la paroisse avait donc scindé en deux les bénédictions des voitures et des motos. Ce dimanche, avec 24 heures de retard en raison d’un agenda fort chargé du prêtre, une bonne centaine de motard(e)s avaient donc pris place dans la nef chère à la Vierge Marie.





«Je suis très heureux de vous accueillir dans cette paroisse, moi-même qui suis motard, très heureux de partager ce temps de prière, cette espérance» déclarait le Père Nicoli en préambule de la cérémonie. «Quand on se prépare au permis moto, on nous place face à la réalité, face au danger de la vie. Dès lors ceux qui nous entourent, ceux qui nous aiment ont peur pour nous. Cela nous rappelle qu’on est aimé et c’est ce qui est important. Quand nous partons seul sur notre machine, il faut se souvenir de ces gens qui nous aiment. Chacune de nos vies est sacrée et on ne peut pas faire n’importe quoi. En cette époque peu joyeuse, nous chrétiens, on doit puiser dans notre foi. Je vais bénir vos casques, vous bénir sur vos machines mais la main de Dieu n’est pas magique. Il ne faut pas se dire que désormais rien ne pourra nous arriver ».





La lecture d’un extrait de l'Evangile selon Saint Luc a été suivie d’un temps de silence et de prière pour les défunts. Puis prêtre et motards, casques levés vers le Christ, ont récité des prières dont la «Prière des pilotes et passionné(e) de motos*» et la «Prière à Notre Dame des motards**».

Le Père G.Nicoli a ensuite béni les casques déposés devant l’autel avant de descendre dans la cour de l’église pour y bénir les motards, un par un, sur leur moto. Certains ont prolongé ce beau moment par une petite balade dans les alentours de Bastia.





* Prière des pilotes et passionné(e)s de motos

Seigneur, toi qui es toujours présent sur la route de chacun …

Toi dont l’Amourféconde nos gestes quotidiens

Tourne vers moi ton visage, soit mon fidèle compagnon tout au long de mes voyages.

Accorde-moi de bien user de ma liberté et de garder le sens de mes responsabilités.

Donne-moi, même si parfois cela me coûte, d’observer scrupuleusement le CODE de la ROUTE, par respect pour la vie que tu m’as donnée et pour celle de mes frères qui est sacrée.

Que je ne fasse jamais de ma moto un objet pour me vanter de quelque performance ou d’assouvir mon instinct de puissance.

Qu’elle soit un docile outil au service de mon travail et pour le plaisir de mes loisirs

Accorde-moi, comme le bon SAMARITAIN, de savoir porter secours à celui qui en a besoin et de faire un détour pour aider mon voisin. Accorde-moi de garder sous mon casque un cerveau frais et lucide.

Rappelle-moi que je ne suis qu’un pauvre voyageur qui roule vers ton ultime rendez-vous mais ne doit pas lui-même en devancer l’heure …

Alors SEIGNEUR par l’intercession de St Christophe, monte avec moi sur ma route et donne moi de n’avoir jamais de doutes en ta présence à mes côtés.

Amen





** Prière à Notre Dame des motards

Notre-Dame des motards, protège et veille sur tous tes enfants de la route.

Donne-leur le goût de l’aventure, qu’ils aient l’audace d’aller toujours de l’avant,

en quête de nouvelles rencontres, avec un cœur ouvert et généreux.

Donne-leur un esprit de fraternité, que tout visage croisé ne soit jamais celui d’un étranger, mais celui d’un frère en humanité à aimer.

Donne-leur le sens de la solidarité, que jamais ils ne laissent dans la peine ou le désarroi un camarade rencontré sur le bord du chemin.

Donne-leur l’amour de la création, qu’ils sachent reconnaître l’œuvre du Père dans ce monde où tu guides les roues de leur machine, qu’ils respectent cette nature

où ils sont en marche et qu’ils œuvrent pour un monde de justice et de prospérité.

Donne-leur un esprit de discernement et de responsabilité afin qu’ils aient l’humilité de reconnaître leurs limites et qu’ils sachent goûter à un légitime repos quand la fatigue se fait sentir.

Préserve-les de tous risques inutiles afin que l’amour de la vie soit plus grand que tout.

Mais surtout, Vierge Marie, porte sur eux un regard d’affection et de tendresse,

afin qu’avec Jésus, ton fils, ils avancent avec cette audace et ce courage

que tu donnes à ceux qui mettent en toi leur confiance.

Notre-Dame des motards, prie pour nous !