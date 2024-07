Norbert Paganelli : "On ne peut défendre la poésie sans s'interroger sur elle"

- Pourquoi avoir initié un colloque sur l'état de la poésie contemporaine ?

- Je crois que l'on ne peut pratiquer ou défendre la poésie sans s'interroger sur elle. Ce n'est en aucune manière un regard nombriliste mais plutôt une sorte d'introspection comme nous le faisons tous lorsque nous nous interrogeons sur notre parcours. Cela permet de faire le point et d'avancer.





- Les poètes sont-ils les seuls à tenter ce type de démarche ?

- Non, peut-on écrire des romans, peindre des tableaux, concevoir des films ou composer de la musique sans, à un moment donné, se demander : que suis-je en train de faire ? D'ailleurs, ce type d'interrogation touche également le monde de la science puisque de nombreux théoriciens et praticiens ont le même questionnement. Les réflexions des épistémologues, les philosophes des sciences, en sont le témoignage.



- Quelles étaient les personnes conviées à ce colloque ?

- Trois poètes insulaires ont pris part à ces échanges : Ghjacumu Fusina, Ghjacumu Thiers et Alain di Meglio et trois poètes ou éditeurs de poésie: Marilyne Bertoncini directrice du recours au poème, Jacques André éditeur et Michel Dunan directeur de la Maison de la Poésie d'Annecy et poète lui-même. Il fallait absolument que la confrontation d'idées ne se limite pas à notre île.



- À quelles convergences les participants sont-ils parvenus ?

- De grandes convergences ont en effet vu le jour entre les participants qui représentent pourtant divers horizons de la poésie contemporaine. Il y a tout d'abord le constat de la difficulté de définir exactement ce qu'est la poésie et personne ne veut vraiment s'y hasarder... Ensuite on constate un accord général sur le fait que, malgré son omniprésence sur les réseaux sociaux et le web, la poésie est largement ignorée des médias, de toute la chaine de distribution du livre. En gros la poésie se vend mal car elle n'est pas mise en valeur. Enfin, il y a ce souhait que la poésie sorte du cadre étroit de la page pour épouser d'autres formes d'expression comme, par exemple, la performance qui allie le texte, la prestation scénique et parfois la musique et l'image.



-Le livre ?

- Les échanges que nous avons eu, nos interrogations, nos convictions aussi et les réponses apportées méritaient d’être connues de tous. C’est la raison pour laquelle nous avons édité ce livre. Qu'est-ce que la poésie ? Comment va la poésie ? les obstacles à sa diffusion, la poésie à l'heure d'internet sont, entre autres, les chapitres de l'ouvrage.



- Votre association A Casa di a Puisia prévoit-elle de nouvelles initiatives de ce type ?

- Oui, absolument, c'est son rôle ! Nous aurons bientôt une intervention sur les rapports entre poésie et philosophie...Mais acqua in bocca pour l'instant...

* « L'état de la poésie contemporaine (Actes de colloque) », Éditions Le Bord de l'eau . (juin 2024).