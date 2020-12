Noémie Leca : "avec Miss France on était un peu les boulets de la promo"

Bien remise de samedi ?

- Je viens de rentrer chez moi. Ça fait du bien après trois semaines d'absence. Je suis épuisée, la préparation Miss France a été intense mais tellement riche en émotions. Le sport, les défilés en talons : aujourd’hui je ne sens pas mes orteils et j'ai encore les jambes lourdes . Mais j'ai adoré et j'en garde de très bons souvenirs.



- Quelle a été votre réaction quand vous avez été appelée parmi les 15 dernières finalistes ?

- Même s'il n'y avait pas de public, le jury en face était assez impressionnant. Je dirais que la pression était à 90% pas à 100%. Avant que la 4ème Miss ne soit appelée pour rejoindre les finalistes, je me suis dit : ça serait drôle que ça soit moi parce que je portais ce numéro lors l'élection Miss Corse. Quand j'ai entendu que c'était moi j'ai, avec l'émotion, perdu un peu mes moyens . En vérité, je ne pensais pas du tout que j'arriverai à atteindre ce stade de l'aventure. A ce moment, j’avais juste envie de profiter de cet instant.



- Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous ?

-Je pense que ce sont mon naturel et ma joie de vivre. Je suis restée naturelle et j'ai eu des échos comme quoi ça aurait fait la différence. Le jury m'a d'ailleurs placé 9 ème et 11ème des votes du public. Je tiens à remercier le comité Miss Corse qui m'a beaucoup épaulé et qui a fait un travail génial sur les réseaux sociaux.



- Pensez-vous avoir bien représenté la Corse ?

-Je l'espère, en tout cas j'ai tout fait pour. Avec le stress, dans mon discours je n’ai pas pu aller au plus profond de ma pensée, mais j’espère que le message écologique est passé. En tout cas je ferai tout pour que la notoriété acquise sur les réseaux sociaux lors de cette aventure, puisse servir à cette cause. Mes convictions vont au-delà de l’élection Miss France.



- Il y a des filles avec qui vous avez tissé des liens d'amitié ?

-On avait une super promotion. Toutes les filles étaient vraiment géniales, d'ailleurs elles me manquent déjà !



- Et Miss France, elle est comment ?

-Elle est extraordinaire ! Amandine Petit, c'est la joie de vivre. Elle fait des blagues, elle ne se prend pas la tête. Avant qu'on se rencontre on nous comparait beaucoup parce qu'on est un peu pareilles. D'ailleurs on se faisait toujours crier lors de la préparation parce qu'on était pas très coordonnées pour les chorégraphies. On avait beaucoup de mal et on était un peu les boulets de la promo.



- Un conseil pour les futures prétendantes à Miss Corse ?

- Rester soi-même. C'est la clé pour réussir dans l'élection. Dès qu'on rentre en préparation on est déjà jugées sur notre personnalité, notre façon de nous exprimer, notre manière d'être avec les autres filles, notre ponctualité...

Je voudrais dire à toutes les jeunes filles qui veulent devenir Miss Corse qu'elles peuvent me contacter via les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de répondre à leurs questions et leur raconter mon expérience.



- Et maintenant, quels sont vos projets ?

- Avec la Covid-19, il n'y aura pas beaucoup d’évènements pour Miss Corse. Mais j'ai hâte de pouvoir élire les prochaines miss l'été prochain. En janvier je vais reprendre mes études pour devenir infirmière, c'est mon objectif. Pour les prochaines semaines ça sera surtout du repos et du temps en famille.