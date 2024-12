Noël : Quels sont les jouets qui font rêver les enfants corses cette année ?

À l’approche de Noël, les magasins de jouets corses font face à une forte demande, malgré une baisse du budget moyen des Français, fixé cette année à 323 €, selon une étude CSA pour Cofidis. À Bastia et Furiani, les enseignes comme JouéClub affichent des rayons très fréquentés, tandis que des boutiques traditionnelles comme Z’Andoli continuent de séduire avec des produits intemporels.



Jean-Louis Moncelli, directeur des magasins JouéClub, explique : « Cette année, les jeux de société et les loisirs créatifs sont au sommet des ventes. Les classiques comme Docteur Maboul ou Puissance 4 restent des incontournables, mais des nouveautés comme Skyjo cartonnent également. Les escape games et les jeux d’ambiance sont très appréciés des familles, et ce marché ne cesse de se diversifier. »



Les loisirs créatifs et les jouets technologiques en vedette

Les kits DIY connaissent aussi un franc succès. L’atelier des stylos ou des fluos, les salons de tatouage pour enfants et d’autres coffrets créatifs permettent aux plus jeunes de développer leur imagination tout en s’amusant.



Côté innovations, les jouets technologiques continuent de marquer les esprits. Bitzee, un animal holographique, figure parmi les nouveautés les plus prisées. À mi-chemin entre innovation et nostalgie, le retour du Tamagotchi connaît également un regain d’intérêt. Les fans de Lego, petits et grands, se tournent vers des modèles sophistiqués comme le Concorde ou des bouquets de roses en briques, qui séduisent un public varié. « Ces produits attirent aussi les adultes, qui y voient des pièces de collection », précise Jean-Louis Moncelli.



Les peluches, avec en tête Stitch et sa version rose Angel, restent des valeurs sûres. Le lutin farceur, véritable phénomène depuis 2022, continue de trôner parmi les jouets les plus demandés.



Le charme intemporel des jouets en bois

À Z’Andoli, Nine Besseron mise sur des produits durables et authentiques. « Les jouets en bois et les boîtes à musique séduisent autant qu’avant. Ce sont des objets qui traversent les générations et restent des souvenirs précieux », explique-t-elle. Dans sa boutique, les peluches Jellycat et les figurines Sonny Angel, prisées des jeunes, complètent une offre qui conjugue tradition et modernité.



Contrairement aux attentes, l’inflation n’a pas impacté le secteur du jouet comme prévu. « Les coûts de transport et des matières premières, comme le plastique, ont baissé, permettant de stabiliser les prix, voire de les réduire sur certains articles », souligne Jean-Louis Moncelli.

Malgré une conjoncture économique tendue, Noël 2024 s’annonce prometteur pour le secteur du jouet en Corse, où traditions, modernité et créativité continuent d’émerveiller petits et grands.