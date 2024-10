Noël Giordano s’impose dans le Marathon de l’Altas !

S’il est moins engageant que l’Ultra, le Marathon de l’Atlas au Maroc se révèle exigeant. C'est l'une des courses les plus difficiles dans le monde avec ses 42 km sur des pistes très techniques et ses 2 600 m de dénivelé positif.

Le départ de la course est donné à Oukaimeden à une altitude de 2 620 m. Les coureurs montent jusqu’à un haut point situé à 3 180 m, descendant au plus bas à 1950 m. Au fil des km désertiques, ils traversent de nombreux villages berbères.

C'est là que Noël Giordano a porté la Corse très haut ce samedi 5 octobre battant le record de Rachid Elmorabity datant de 2014 qui était de 4h33. Le second, le français Matis Leray, termine à plus de 18 minutes !