Nettoyage du Golu : le Canoë Kayak Club récupère 900 kilos de déchets divers

Dès le matin, les participants se sont réunis avec enthousiasme à la base de kayak, prêts à se lancer. Équipées de gants et de sacs-poubelle, deux équipes ont pris le départ : l'une a entrepris le nettoyage du tronçon allant de la base à l'îlot de San Parteu, tandis que la seconde s'est aventurée plus loin.

En l'espace de deux heures et sur une distance de 3 km, ces valeureux bénévoles ont collecté près de 900 kilos de déchets divers, tels que des batteries, des pneus, du fer et du plastique.

Mais cette journée ne s'est pas limitée à l'aspect pratique du nettoyage. Elle a également offert des opportunités de sensibilisation grâce à la tenue d'ateliers et aux interventions de précieux partenaires, notamment la Communauté de Commune Marana Golo, le Syvadec et le CPIE Bastia U Marinu.

Ces moments d'échange ont permis aux participants de prendre pleinement conscience des enjeux environnementaux liés au tri des déchets et à la protection de notre environnement.

Parmi les volontaires, on retrouvait des gens de tous âges et horizons, des membres d’association, notamment l’association du master science de l’eau de l’Université de Corse. Tous unis dans un même objectif : la préservation de l’environnement.

Au terme de l'opération de nettoyage, l’équipe du Canoë Kayak Club du Golu n'a pas manqué de remercier "chaleureusement ses partenaires et participants qui ont permis de faire de cette journée une réussite".