Neige-verglas : la Corse maintenue en vigilance jaune jusqu'à jeudi soir

Les averses neigeuses persistent ce mercredi après-midi et la nuit suivante, donnant en plus de 1 à 5 cm vers 700m, 10 à 20 cm au-dessus de 1200 m.



Demain, jeudi un nouvel épisode pluvio-neigeux, accompagné parfois d'orages, aborde l'île par le nord et se décale progressivement vers le sud. La limite pluie neige vers 500 m, s'abaisse localement vers 300 à 400 m sous les plus fortes averses. Les cumuls de neige, très hétérogènes, sont de 3 à 5 cm généralisés au dessus de 400 m, mais ponctuellement jusqu'à 10/15 cm en moyenne montagne sur la Haute-Corse.



Equipements spéciaux requis pour franchir plusieurs cols de l'ile

La neige continue de tomber en Corse ce 18 janvier il est donc indispensable d'équiper son véhicule avant d'emprunter la route. A Vizzavona et aux cols de Vergio, Verde et Sorba et aux stations d'Asco et Ghisoni les équipements spéciaux sont obligatoires et la circulation est interdite aux véhicules articulés.