Negroni Voyages a définitivement fermé ses agence de Folelli et Lupino

C’est une page qui se tourne et des portes qui se ferment pour le groupe bastiais Negroni Voyage qui a fermé deux de ses quatre agences en Haute-Corse. Implantées dans le centre-ville de Bastia, à Lupinu, à Folelli et à Lucciana, seul deux d’entre elles restent ouvertes au public depuis la fin du premier confinement au mois de mai 2020. Un choix qui avait été fait bien avant l’épidémie de Covid-19 mais qui a dû être revu à la hâte en raison des conséquences de la crise sanitaire et de son impact sur l’activité des agences physiques. Ce sont donc les agences de Folelli et de Lupinu qui n’ont pas rouvert après le premier confinement.



Une réorganisation bouleversée par la crise sanitaire

« Une décision stratégique qui était décidée avant la crise sanitaire et qui devait s’échelonner sur plusieurs années mais dont la mise en place a été accélérée par la première vague épidémique et le changement des modes de consommation » selon Thomas Filippini, directeur de Negroni Voyage. Constat a été fait que la clientèle se dirigeait de plus en plus vers une réservation via le site internet du groupe et sa plateforme téléphonique et que même les clients résidants dans le quartier de Lupinu se déplaçaient à l’agence du centre-ville Bastiais et cela même avant l’épisode épidémique du début 2020. Cette augmentation de la vente à distance a été accompagnée d’une diminution de la vente en physique, notamment pour les voyages sur mesures. « Il y avait donc moins d’intérêt à garder autant d’agences sur un espace territorial aussi restreint » explique Thomas Filippini qui avoue avoir observé que la Covid-19 a été un accélérateur de la vente à distance.



Les employés conservés

Ces fermetures n’ont pas occasionné de pertes d’emplois car les salariés travaillent désormais pour la plateforme téléphonique rassure Thomas Filippini. Une réorganisation qui irait de pair avec le changement des habitudes de consommation et la crainte ambiante des clients de se rendre dans des lieux recevant du public. Le groupe bastiais s’adapte et cherche à proposer de nouveaux produits à ses clients malgré une incertitude pesante sur le secteur du tourisme international.