Nazione dénonce la « décorsisation » des emplois chez Leroy-Merlin à Ajaccio

Ce samedi 12 octobre, des militants du parti Nazione ont occupé pacifiquement le Leroy-Merlin d'Ajaccio pendant une heure pour protester contre les pratiques de recrutement de l'enseigne. Selon eux, cette dernière privilégie les employés venus de France, ce qui marginalise les jeunes Corses sur le marché du travail local. « Nous sommes ici pour dénoncer la discrimination des Corses dans l'accès à l'emploi » indique Ghjuvan Filippu Antolini porte -parole du mouvement.



Dans un communiqué lu lors de cette action, Nazione critique le gestionnaire de la franchise Leroy-Merlin, « un grand patron corse », accusé de ne pas respecter son engagement initial de soutenir l'économie locale. « Il s'avère qu'aujourd'hui cette enseigne emploie 130 salariés, mais pas suffisamment de Corses », précise le communiqué. Le parti dénonce également une tendance similaire dans d'autres grandes enseignes en Corse, comme Auchan et Leclerc, où les emplois seraient de plus en plus occupés par des non-Corses.



« Décorsisation » des emplois

Les militants de Nazione dénoncent une politique de recrutement qui favoriserait les nouveaux arrivants, notamment les conjoints de fonctionnaires, gendarmes ou salariés du secteur privé récemment installés sur l’île. Selon eux, ces personnes n'auraient pas de lien particulier avec la Corse, ni avec sa culture et sa langue. « Ces nouveaux arrivants, qu'ils soient fonctionnaires ou salariés, n'ont aucun attachement à la Corse, ni à sa langue, ni à sa culture. Ils viennent uniquement pour une meilleure qualité de vie », accuse le parti.



Pour Nazione, ces pratiques participent à une véritable « colonisation de peuplement » qui, à terme, pourrait affaiblir l'identité corse et priver les jeunes Corses d'opportunités sur leur propre terre. « Certains de ces nouveaux arrivants, ayant déjà travaillé dans des structures similaires, se trouvent prioritaires dans les processus de recrutement. De fait, ils contribuent à la colonisation de peuplement », poursuit le communiqué.



Recrutements jugés discriminatoires

Nazione accuse également Leroy-Merlin de suivre une politique d'embauche opaque, alignée sur les directives de « France Travail », qu'ils considèrent comme une institution favorisant les travailleurs non corses. Le parti voit dans ces pratiques une volonté de priver d'emploi les jeunes Corses. « Cette politique des critères d'embauche, en accord avec France Travail, est clairement destinée à exclure les jeunes Corses du marché du travail », déclare Nazione.



Appel à l’action

À travers cette occupation pacifique, le parti Nazione entend sensibiliser l’opinion publique à cette situation et appelle à une résistance face à ce qu'il qualifie de « discrimination » à l’encontre des Corses. « Nous ne contestons à personne le droit de travailler, mais nous refusons que les Corses soient systématiquement mis à l’écart dans leur propre pays », ont martelé les militants sur place.



Nazione a réaffirmé son engagement à lutter contre ce qu'il considère comme une menace pour l'avenir des jeunes Corses et l'intégrité du peuple corse. « Nazione ne laissera pas les vautours de la grande distribution se partager le marché sur le dos des travailleurs de ce pays », conclut le communiqué.



Les militants ont quitté l'enseigne après une heure d'occupation, sans incident, tout en promettant de poursuivre leurs actions si la situation ne change pas.



Le mouvement nationaliste a également appelé à une mobilisation citoyenne pour défendre le droit des Corses à vivre et à travailler sur leur île, en dénonçant les logiques économiques jugées « coloniales » par le parti. « Nous réaffirmons qu'il existe un peuple corse sur cette terre et que nous le défendrons avec les moyens qui sont les nôtres, contre toutes les tentatives d'une assimilation aussi asservissante que destructrice. »