Nativité de la Vierge : le point sur les célébrations en Corse

Dans le Niolu messes et procession maintenues



Quand on sait que l’île toute entière est placée sous sa protection, on mesure le poids que la fête de la Nativité de Marie peut avoir en Corse où le 8 septembre des milliers de personnes se recueillent en prière pour célébrer la Reine de la Corse, comme dans le Niolu où la célébration de A Santa c’est l’événement emblématique de l'année. Chaque 8 septembre, plusieurs milliers de fidèles arpentent a Scala di Santa Regina pour monter à Casamaccioli où la fête alterne animations, traditions et célébrations religieuses. Cette année encore,situation sanitaire oblige, la traditionnelle foire, la plus ancienne de Corse, a été rayée de la programmation. Néanmoins, les célébrations religieuses sont maintenues. À commencer par la procession aux flambeaux du 7 septembre qui suit comme chaque année la messe célébrée à 20h30. Le 8 la journée débute par une messe célébrée à 8 heures, suivie par la messe solennelle de 10h30 célébrée cette année en plein air sur la place de l'église par le vicaire général Jean-Yves Coeroli et suivie de ma traditionnelle Granitula, dans le champs de la foire, où une statue de la Vierge sera portée cette année que par le par les membres de la confrérie.





A Lavasina des célébrations sans procession



Depuis son inauguration en 1677, à l'occasion de la nativité de la vierge Marie, l'église de Notre Dame de Lavasina accueille chaque année près de 3 000 personnes au soir du 7 septembre au soir pour prier et suivre la procession au bord de mer. Cette année, à cause de la crise sanitaire, la procession mariale n'aura pas lieu néanmoins la statue de la Vierge quittera le sanctuaire pour être exposée sur le parvis et adorée par les fidèles avant la messe qui sera célébrée à 21 heures par le vicaire général du diocèse, Jean-Yves Coeroli.

Le mercredi 8 septembre plusieurs messes se succéderont à 8 heures, 9 heures, 10h30 et 18h30.